Alberto Rosa 21 NOV 2025 - 17:04h.

El entorno del director de cine ha aclarado los rumores sobre si existe una relación entre ambos

Javier Ambrossi, tras su reciente separación de Javier Calvo: "Muchas veces, las rupturas son para bien"

Compartir







Ha sido la noticia de separación más comentada en los últimos días. La ruptura de Javier Ambrossi y Javier Calvo ha venido precedida de muchos rumores sobre la pareja de directores. Tras 13 años de relación, el amor se les acabó. En el perfil de Instagram de Javier Calvo hay una historia publicada hace horas en un concierto de Guitarricadelafuente.

En la imagen se ve al cantante sobre el escenario y un texto que escribe Calvo. “Mi vida entera”, junto a un corazón. La publicación ha hecho saltar las alarmas en algunas redacciones que no han tardado en apuntar a una posible relación entre el director de cine y el músico.

Cabe recordar que el cantante aparece en la película 'La bola negra', que se estrenará el próximo año y, a raíz de la estrecha relación que consolidaron durante las grabaciones, Javier Calvo viajaba con el cantante a México, motivo por el que muchos no han tardado en relacionarle.

Pero, ¿qué hay de realidad en esa posible relación? El entorno cercano de Javier Calvo ha negado a la revista ‘Hola’ que entre ellos exista una relación. “Guitarricadelafuente es el protagonista de 'La bola negra' y se ha convertido en un buen amigo tanto de Javier Calvo como de Javier Ambrossi", aseguran esas fuentes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Ambos fueron juntos a verle al Movistar Arena en su concierto en Madrid hace unas semanas, y ahora Javier Calvo se ha ido unos días a México con unas amigas y entre sus planes han ido a ver a Guitarricadelafuente a un concierto”, han señalado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Calvo viajó a Mçéxico con Yenesi Suárez y Carlos González, dos de los actores de ‘La bola negra’. También se vio a Ester Expósito con ellos. “"Es completamente falso que tengan o hayan tenido una relación sentimental. Son buenos amigos. Se admiran, se respetan y se quieren. No hay nada raro, ni nada que ocultar. Se están publicando cosas falsas, es incontrolable", han concluido diciendo al citado medio.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La reaparición pública de Javier Ambrossi en los GQ

Este pasado jueves, Javier Ambrossi reapareció en público asistiendo a la gala de los premios GQ Men of the Year 2025, en su 25º aniversario. Lo hizo con uno de los protagonistas de la noche, José Miguel Conejo Torres, conocido mundialmente como Leiva, que recibió el premio 'Hombre del año a la leyenda musical 2025’.

Leiva es excuñado y gran amigo, Javier Ambrossi. En esta primera aparición pública del director de cine tras la ruptura con Javier Calvo, Ambrossi quiso dedicarle unas palabras a Leiva en un discurso en el que también habló de lo sanadoras que pueden ser las rupturas:

"Leiva llegó a nuestra vida cuando, en un concierto en 2004, le dije a mi hermana que iba a ser su novio. Y así fue. Hemos estado juntos en muchos pasos diferentes, en rupturas y, bueno, muchas veces, las rupturas son para bien", dijo, en referencia a la separación (la temporal y la definitiva) de su hermana Macarena García y el cantante (o a la suya propia). Y siempre, pasase lo que pasase, hemos sido amigos. Me parece precioso ser amigo de mi ídolo así que eres el hombre del año y el hombre de todos los años. Miguel, te quiero mucho", terminó, dándole un gran abrazo a quien fue su cuñado hasta el año 2022.