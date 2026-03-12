Celia Molina 12 MAR 2026 - 12:08h.

Francisco Borges, cuyo apellido ya es toda una invitación a la lectura, comenzó a leer tras pasar meses en cama con un pierna rota

Según los últimos datos del Ministerio de Cultura el 76,9% de los jóvenes entre 14 y 24 años son lectores activos, siendo el sector de población que más lee en nuestro país. Así mismo -y por primera vez-, el porcentaje de población que lee libros en su tiempo libre supera el 66%, al igual que la asistencia a las bibliotecas, que sigue aumentando año tras año. Una tendencia que no solo se registra en España, sino también en la vecina Portugal, donde el medio Euronews ha encontrado a un joven de 13 años con una afición voraz por los libros.

Se trata de Francisco Borges, un adolescente de 13 años cuyo apellido ya es en sí mismo una invitación a la lectura. En las redes sociales, este joven portugués se llama así mismo "devorardorsaurio de libros", un apodo muy logrado si tenemos en cuenta que es capaz de leer hasta diez libros al día. Como en muchas otras historias vitales, una lesión le apartó de sus actividades deportivas habituales, por lo que los libros se convirtieron en su mejor refugio durante su larga convalecencia:

"Tenía la pierna rota y solo podía leer"

"Tenía la pierna rota, dos huesos rotos. No podía dormir y mi madre tenía que llevarme la comida a la cama porque no podía levantarme. Como no tengo teléfono móvil, lo único que podía hacer era leer", ha dicho en su entrevista con Euronews, donde también ha enumerado los ejemplares con los que comenzó a engancharse a la lectura. La saga 'Gerónimo Silton', la exitosa serie de libros infantiles que narra las aventuras de un ratón intelectual, fue su punto de partida, pues Francisco ha aclarado que, para leer 10 libros diarios, como hacía cuando se encontraba en cama, tenía que elegir historias amenas y cortas con las que poder distraerse.

"Hace falta inspiración para que la gente empiece a leer"

Que le encanten las aventuras de Tintín, o las de 'Once Piece' no quiere decir que, una vez introducido en el mágico mundo de la literatura, no se haya atrevido con novelas clásicas como 'Olivert Twist', de Charles Dickens o El señor de las moscas', de William Golding, que está leyendo actualmente como tarea obligatoria de su instituto. Últimamente, según el mismo medio, se ha interesado por las obras de crimen y misterio de Agatha Christie, también breves y fáciles de leer, así como por los 'Los Crímenes del ABC'.

Ahora que ya está recuperado de su lesión - y que vuelve a practicar sus deportes favoritos, como el Kickboxing o el Muay Thai - Francisco continúa con su hábito, aprovechando los viajes en autobús para leer. Además su afición ya no es algo particular, sino que varios colegios portugueses han contactado con él para que de charlas sobre la lectura a sus alumnos, con el objetivo de abrirles las puertas al mundo de las letras:

"Hace falta la inspiración adecuada para que la gente empiece a leer. Hay gente que lee un libro que no es adecuado para ellos y luego acaban olvidándolo por completo. Dicen que no les gusta leer libros porque son aburridos, y si les preguntas cuántos libros han leído, dicen que sólo uno", ha declarado Borges. "En sus charlas, no es el profesor el que dice que leer es guay, es un compañero de la misma edad el que dice que leer es guay", concluye Maria João Covas, profesora de portugués y directora de la Escuela Primaria Pedro Santarém por donde ya ha pasado Francisco.