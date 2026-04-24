El diestro tuvo que ser intervenido de urgencia por el cirujano de la plaza tras una grave cogida del quinto toro

El parte médico de Roca Rey tras su cogida en Sevilla: "Cornada muy grave con una extensa rotura de los músculos vasto interno y sartorio”

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El torero Roca Rey sufrió ayer, jueves 23 de abril, una grave cogida en la plaza de la Maestranza durante la Feria de Sevilla. El diestro, que se encontraba lidiando con el quinto toro del lote, fue alcanzado por el astado en su muslo derecho, recibiendo una cornada calificada como “muy grave” por el parte médico, de una trayectoria total de 35 centímetros que obligó, como ya sucediese el lunes con Morante de la Puebla, a efectuar una cirugía de urgencia en la enfermería de la plaza. Hasta allí, no obstante, le fueron llevadas las dos orejas que llegó a cortar durante su faena.

Todo ocurrió cuando iba a entrar a matar, momento en que el animal arrancó contra él y le clavó uno de sus pitones en la cara interna del muslo derecho, levantándolo en el aire durante varios segundos que sobrecogieron a todo el tendido. El diestro peruano, figura clave del toreo en la actualidad, se revolvió entonces como pudo en el suelo, donde una cuadrilla se apresuró a cogerlo y llevarlo en brazos hasta la enfermería, donde el cirujano Octavio Mulet tuvo que intervenirlo como ya hiciese esta misma semana con Morante.

El estado de salud y el parte médico de Roca Rey tras su cogida en la Maestranza de Sevilla

El astado, de la ganadería Toros de Cortés, le causó concretamente una cornada en la cara interna del tercio superior del muslo derecho con una trayectoria total de 35 centímetros, dividida en un trayecto descendente de 20 centímetros y otro ascendente de 15 centímetros. Ello provocó una extensa rotura de los músculos vasto interno y sartorio, con disección y contusión prácticamente completa del paquete vasculonervioso femoral superficial, aunque sin llegar a producir lesión vascular, según señala el parte médico.

En la enfermería, tras explorarle y lavarle la herida, procediendo a detener la hemorragia, le realizaron un drenaje y procedieron a la aproximación de los planos músculo-aponeuróticos y de la piel. Intervenido de urgencia, fue llevado después a un hospital de Sevilla, donde recibe atención especializada.

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Con todo ello en cuenta, el parte médico calificaba así el pronóstico del torero como “muy grave”.

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Roca Rey consiguió dos orejas durante la faena

Durante la faena, Roca Rey, que además había brindado un toro de Victoriano del Río a 'El Juli', que en 2013 también en Sevilla sufrió una de las cornadas más graves de su carrera, consiguió dos orejas, las cuales le fueron llevadas a enfermería tras su grave cogida.