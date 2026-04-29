Andrea Sanchis 29 ABR 2026 - 17:22h.

'Danaë', la monumental del creador alemán Anselm Kiefer, se expone por primera vez en Europa gracias al Centro de Arte Hortensia Herrero

El Centro de Arte Hortensia Herrero abre su "luz y belleza" a Valencia

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La competencia entre los grandes patrimonios españoles se amplía al ámbito cultural. Las familias Ortega y Roig, al frente de Inditex y Mercadona, han impulsado en sus respectivas ciudades dos proyectos artísticos que buscan situar A Coruña y Valencia en el mapa internacional del arte contemporáneo.

En Valencia, el Centro de Arte Hortensia Herrero estrena una exposición del creador alemán Anselm Kiefer, en la que podrá verse por primera vez en Europa la monumental obra 'Danaë' que, según su director artístico, Javier Molins, encarna la filosofía del espacio: “La idea de la Fundación es traer cosas a Valencia y a España que habitualmente no se haya podido ver aquí”. Molins subraya la relevancia de la pieza: “Es como el Guernica de Kiefer, en primer lugar por el tamaño que es casi el doble que el Guernica, pero también hace referencia a un pasado trágico, al nazismo en este caso”.

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Casi la mitad de los visitantes son internacionales

El proyecto cultural de la familia Roig se suma a su apuesta previa por el deporte, que ya situó a Valencia en la élite del baloncesto con el Roig Arena. Ahora, la colección iniciada por Hortensia Herrero hace una década permite dar un salto internacional: “Tenemos actualmente un 40 % de visitantes internacionales”, destaca Molins, que interpreta esta cifra como prueba del atractivo global del centro.

En paralelo, A Coruña vive su propia transformación cultural de la mano de la Fundación Marta Ortega. La heredera de Inditex ha impulsado un centro de exposiciones y una biblioteca con vocación académica, concebida para atraer talento y generar actividad investigadora en torno a la moda, la fotografía y las artes visuales. Leticia Castromil, gerente de 'The MOP Foundation', resume el objetivo del proyecto: “La intención es dar ese servicio para gente que esté estudiando o haciendo una tesis”.

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La fundación coruñesa ha logrado atraer a figuras internacionales como Annie Leibovitz, que durante años apenas exponían en España, reforzando así la ambición de convertir la ciudad en un polo cultural de referencia.