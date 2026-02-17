Carlos Plá Valencia, 17 FEB 2026 - 17:29h.

Después de dos años expuesta, las interacciones de los visitantes ante una obra audiovisual ha provocado la autodestrucción de la pieza

Todos nuestros actos tienen consecuencias y en algunos casos pueden ser irreversibles. Con el propósito de concienciar a la sociedad sobre esta máxima, nació la obra audiovisual "The world of Irreversible Change” (El mundo del cambio irreversible) del colectivo japonés TeamLab.

Y para demostrarlo, cada gesto de cada visitante que pasaba frente a la pieza y tocaba la pantalla, era detectado por unos sensores que a su vez provocan un cambio y alteran la paz de la pequeña aldea japonesa del medievo que representa.

La obra presenta un universo que se ajusta de manera directa al tiempo atmosférico y al horario del lugar donde se encuentra instalada. El escenario amanece y anochece al mismo ritmo que el entorno real, y las variaciones meteorológicas se reproducen al instante. Mientras, los personajes que habitan este mundo no permanecen estáticos, adaptan su comportamiento a la luz y al clima del exterior. Las celebraciones, actividades y dinámicas sociales cambian según la época del año, generando un entorno narrativo en continuo movimiento.

Guerra en San Valentín

Después de dos años y media expuesta al público, las interacciones de los miles de visitantes con la obra, han hecho estallar la guerra total entre los habitantes del poblado. Ocurrió a las 18:15 horas el pasado día de San Valentín. Desde entonces, los tranquilos aldeanos se han convertido en guerreros inmisericordes que a golpe de espada están acabando con sus vidas y destruyendo el mundo que representan.

Un conflicto con un desenlace irreversible y que acabará con la destrucción total del mundo. Una batalla que los visitantes del centro de arte pueden todavía contemplar mientras se produce.

Tras la destrucción total y la desaparición de todos los habitantes, el poblado arde en llamas. Un fuego que se prolongará durante meses hasta que solo queden ruinas. Con la destrucción total, volverá a resurgir la vida en forma de vegetación, pero la civilización anterior nunca más volverá.

Desde el Centro de Arte Hortensia Herrero recuerdan que existen pocas obras como esta en el mundo y que queda poco tiempo para poder seguir disfrutando de ella.