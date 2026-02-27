Patricia Martínez 27 FEB 2026 - 15:28h.

Los fondos se podrán consultar a través de una solicitud previa en la web de la fundación

A CoruñaEl Muelle de Batería de A Coruña se ha convertido en los últimos años en un lugar de referencia para la moda. Primero con las exposiciones de artistas de referencia como los fotógrafos Peter Lindbergh, Helmut Newton, o Richard Avedon, o la que se puede visitar actualmente, de Annie Leibovitz.

De la mano de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), las referencias más importantes de la historia de la moda tienen su espacio en el muelle. Una apuesta que ahora da un paso más, con la apertura de The MOP Library.

La nueva biblioteca, que nace de la colección privada de Marta Ortega, ocupa un antiguo silo industrial del siglo XX en la zona portuaria, y ha sido rehabilitado con una estética minimalista donde la luz y el silencio son los protagonistas. El espacio se convierte en toda una apuesta en sí mismo, una apuesta por el arte, por la belleza en sus propias formas y por apostar por el estudio y la investigación.

The MOP Library, la nueva biblioteca especializada en moda y fotografía de moda, se suma así a la variedad de iniciativas culturales que la Fundación MOP promueve en su centro del Muelle de Batería de A Coruña.

La biblioteca especializada está compuesta por más de 5.500 volúmenes entre libros, revistas y catálogos, y permitirá a estudiantes, investigadores y apasionados por la moda acceder a la consulta presencial y gratuita de estos materiales.

El propio espacio de la biblioteca es una declaración de intenciones artísticas y arquitectónicas. Diseñado como una escalera de caracol dentro del antiguo silo que asciende hasta la parte alta del edificio y con una penumbra necesaria para la conservación óptima de las obras.

El acceso físico a las estanterías y los libros está reservado al equipo de la fundación, debido al importante valor de algunos de los ejemplares, y los usuarios disponen de una sala de consulta específica donde poder consultar las obras.

Entre los libros de la MOP library se pueden encontrar colecciones extensas de los libros de los fotógrafos más relevantes de nuestro tiempo, como Richard Avedon, Nan Goldin o Tim Walker; colecciones completas de las revistas que han definido y siguen definiendo el mundo de la moda, desde el Vogue Italia de Franca Sozzani a System, Purple, Interview o Self Service; o catálogos de moda creados por los grandes talentos de la dirección de arte y el grafismo.

Ediciones icónicas como el Vogue británico de enero de 1990, con su portada firmada por Peter Lindbergh, y que marcó el inicio de la era de las supermodelos, conviven con catálogos antiguos, revistas como Interview o joyas como el Flair Annual 1953.

“Es fruto de mucho trabajo y estamos muy felices, cumplirá una función académica para gente que estudia moda o amantes de la moda como tal, con muchos ejemplares antiguos” ha explicado Leticia Castromil, gerente de la Fundación, que ha recordado también que este es solo el punto de partida. "Llevamos desde finales de 2024 trabajando en la digitalización y catalogación de los fondos con bibliotecarios e informáticos", señala. El objetivo ahora es que la biblioteca respire y crezca.

Los fondos de The MOP Library conforman un archivo único e imprescindible para conocer la historia de la moda desde finales del siglo XX hasta nuestros días que, además, irá ampliándose con la incorporación de más de 200 referencias nuevas cada año.

Acceso controlado a los fondos

El acceso a la biblioteca se realiza con una solicitud previa en la web de la fundación. El procedimiento de solicitud de cita es sencillo. Los usuarios tienen a su disposición online todo el catálogo completo de la biblioteca, por el que pueden navegar y realizar una selección de un máximo de tres ejemplares para consultar en una sesión presencial de una hora de duración. Los primeros turnos disponibles se ofrecen a partir del 6 de marzo, de lunes a viernes y siempre en sesión de tarde. La edad mínima para acceder al servicio es 16 años.

La nueva biblioteca se presenta como un espacio para el silencio y la calma y la lectura al borde del mar que convierte al Muelle de la Batería coruñés en el rincón de homenaje a la historia de la moda.