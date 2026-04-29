Karol G añade un nuevo concierto en Madrid: así queda la lista definitiva de sus fechas en España en 2027

Celia Molina 29 ABR 2026 - 11:39h.

Además de las fechas ya confirmadas para sus próximos conciertos en el verano de 2027, ha añadido un concierto en Madrid

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De cara a la preventa de las entradas de los próximos conciertos que Karol G dará en España que está teniendo lugar en la web de Live Nation desde las 10:00 horas de esta mañana, la cantante ha añadido un nuevo concierto en Madrid, en el Riyadh Air Metropolitano. La demanda de las entradas está siendo tal que, el pasado lunes 27 a abril, cuando comenzó la venta exclusiva de Ticketmaster, se anunciaron también otros tres conciertos, que se sumaban ya a los previstos en Barcelona, Madrid y Sevilla.

La gira 'Viajando por el Mundo Tropitour' se iniciará, por tanto, en julio de este año en Estados Unidos y posteriormente recorrerá Latinoamérica, llegando a Europa en junio, con el primer concierto confirmado del tramo europeo el de Barcelona. Tras su paso por Barcelona, la gira europea pasará por Sevilla, Lisboa, Madrid, París, Londres, Amsterdam, Varsovia, Düsseldorf, Lyon y Milán, donde acabará a finales de julio, quedando así las fechas definitivas en España:

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3 de junio - Barcelona – Estadi Olímpic

4 de junio - Barcelona – Estadi Olímpic

11 de junio - Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja

12 de junio - Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja

24 de junio - Madrid – Riyadh Air Metropolitano

25 de junio - Madrid – Riyadh Air Metropolitano

26 de junio - Madrid – Riyadh Air Metropolitano - NUEVO

La venta general de entradas tendrá lugar este jueves 30 de abril, siendo la última oportunidad de hacerse con los tickets para ver a Karol G en directo. Hace apenas dos semanas, la colombiana hizo historia en el Festival de Coachella, donde se convirtió en la primera cantante latina en ser cabeza de cartel. Fue en el escenario del desierto de Indio donde la artista anuncio su nueva gira, 'Viajando por el Mundo Tropitour', coincidiendo con el anuncio oficial de su última ruptura sentimental.

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En cuanto a la venta de las entradas generales, cuyos precios, al igual que las adelantadas, oscilan entre los 70,50 y los 285 euros, Ticketmaster ha dado una serie de recomendaciones previas:

Para que no se desate la tensión, los usuarios que deseen entradas deberán acceder 30 minutos antes a la cola virtual.

antes a la cola virtual. Se deberá entrar a través de un solo navegador y dispositivo ya que registrarse con un mismo usuario en varios dispositivos puede provocar fallos y errores a la hora de sacar tu entrada.

ya que registrarse con un mismo usuario en varios dispositivos puede provocar fallos y errores a la hora de sacar tu entrada. Bajo ningún concepto se recomienda refrescar la página. Una vez hayas accedido a la cola virtual, deberás permanecer en la pestaña de acceso sin refrescar la página de tu navegador ya que si decides actualizar perderás tu posición y volverás al final de la cola.

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Hay que recordar que, tal y como informó Live Nation en un comunicado, "una parte de los ingresos de la venta de entradas se donará a la Fundación Con Cora, la organización sin ánimo de lucro fundada por Karol G en 2022, que se dedica a empoderar a mujeres y niñas en situaciones vulnerables o desfavorecidas".