Celia Molina 28 ABR 2026 - 11:36h.

Tras una pelea en una discoteca, la cantante atropelló a la influencer Klaudia Zakrzewska, que terminó falleciendo en el hospital

Muere la influencer Klaudiaglam atropellada por Gabrielle Carrington, exconcursante de XFactor

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Después de pasar varios días en estado crítico en el hospital, la influencer y estrella de Only Fans Klaudia Zakrzewska, conocida en las redes sociales como @Klaudiaglam, falleció a causa de las heridas. Así lo ha comunicado el Servicio de Policía Metropolitana de Londres, en un texto en el que explica que la creadora de contenido, que fue atropellada, ante múltiples testigos, por la cantante y exfinalista de Factor X Gabrielle Carrington, falleció el pasado 25 de abril:

"Klaudia Zakrzewska, de 32 años y residente de Essex, sufrió un accidente de tráfico en Argyll Street en la madrugada del domingo 19 de abril. Fue trasladada al hospital, pero lamentablemente falleció el sábado 25 de abril. La inspectora jefe Alison Foxwell, quien dirige la investigación, declaró: “Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos de Klaudia ante esta trágica noticia", dijo la policía en su comunicado.

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Gabrielle se enfrenta a una acusación de asesinato

“Reconocemos que este caso ha generado un gran interés y debate en las redes sociales; sin embargo, instamos al público a abstenerse de especular. También pedimos que no se compartan imágenes explícitas por respeto a los seres queridos de Klaudia y a los heridos. La difusión de este tipo de material podría perjudicar nuestra investigación penal en curso y afectar negativamente futuros procedimientos judiciales", añaden en el texto, al saber que muchos de los testigos del atropello grabaron con sus móviles el momento.

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Daño corporal grave y conducción temeraria

Dichos testigos aseguraron que, después de una discusión que se produjo entre las dos mujeres en una discoteca, Carrington entró en su coche y, deliberadamente, atropelló a la creadora de contenido y a dos personas más que tenía alrededor. En el primer comunicado, la Policía Metropolitana de Londres dio los detalles de lo ocurrido:

"Alrededor de las 4:30 de la madrugada del domingo 19 de abril, la policía acudió a Argyll Street tras recibir informes de que un coche había atropellado a varios peatones. Los agentes llegaron junto con el Servicio de Ambulancias de Londres. Una mujer de unos 30 años fue trasladada al hospital, donde llegó en estado crítico. Un hombre de unos 50 años sufrió lesiones graves y fue trasladado al hospital. Una tercera mujer, también de unos 30 años, fue atendida por heridas leves", versa la información oficial.

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El 21 de abril, dos días después del atropello, ya mortal, Gabrielle se personó frente al Tribunal, donde fue acusada de intento de asesinato, daño corporal grave con intención, daño corporal real, conducción peligrosa y conducción bajo los efectos del alcohol en relación con el incidente. El cargo de intento de asesinato ahora se modificará a asesinato como resultado de la reciente muerte de Zakrzewska.