La exposición 'Fotografías de guerra (1974-1985)' constata cómo han cambiado las coberturas de estos conflictos

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El escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte ha reunido sus crónicas y reportajes de guerra en el libro 'Enviado especial' (Alfaguara) y sus fotografías bélicas en la exposición 'Fotografías de guerra (1974-1985)', con las que constata cómo han cambiado las coberturas de estos conflictos. Informa en el vídeo Yolanda Bernardo.

Le convencieron de hacer ese recopilatorio y, una vez que se puso a rescatar sus recuerdos de corresponsal de guerra, crónicas y fotos, descubrió que aquel periodista no le disgusta. "Siento orgullo por haber hecho un trabajo bien hecho, por otra parte, el remordimiento por las cosas que hiciste mal y también una especie de melancolía, porque viste muchas cosas, viste muchos rostros, mucha gente a la que no pudiste ayudar", confiesa.

"Hoy hay imágenes que nunca se habrían publicado ni en televisión ni en prensa"

Fueron más de 20 años en zonas de conflicto. Beirut, Bagdad, Malvinas son solo algunos de los destinos que cubrió. "No siempre vives en la legalidad, sobornas, trampeas, entras, haces. Y por transmitir eres capaz de cualquier cosa", señala.

Un mundo descarnado, sin pixelar, que se ha desvanecido, dice. "Queremos que el mundo sea soportable, digerible y tolerable y eso hace que testimonios de este tipo, los que hacían mis compañeros, en aquella época, sean molestos. Hoy hay imágenes que nunca se habrían publicado ni en televisión ni en prensa", recuerda.

Esa etapa le deja una mochila bien repleta que alimenta su literatura. "La guerra me dejó una mirada y con esa mirada escribo novela", detalla. Ya ni se ve de corresponsal ni ve lo que se hace ahora, pero lo vivido, afirma, valió la pena.