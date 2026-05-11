La cantante ofreció un show el pasado 9 de mayo en Argentina, coincidiendo con el inicio del tour del grupo donostiarra

Arranca la gira de La Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero: fechas clave, grandes incógnitas y una significativa ausencia

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La gira en solitario de Leire Martínez ha vivido uno de los momentos más emotivos hasta la fecha. La cantante rompió a llorar durante el concierto que ofreció en Córdoba, Argentina, el pasado sábado, 9 de mayo, ya que coincidía con la misma noche en la que La Oreja de Van Gogh ofrecía su primer show junto a Amaia Montero.

La escena, inmortalizada por numerosos asistentes y difundida en redes sociales, muestra a la artista desbordada mientras interpretaba algunas de las canciones que marcaron sus 17 años al frente del grupo donostiarra.

El momento más delicado de la actuación llegó durante la interpretación de 'Jueves', uno de los temas más emblemáticos de su etapa en la banda. Con la voz quebrada y visiblemente afectada, Leire tuvo que detenerse varios segundos mientras el público argentino continuaba cantando la canción. Fue entonces cuando decidió pronunciarse al respecto.

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"Hoy arrancaba la gira de La Oreja de Van Gogh en España y uf, pensaba que no me iba a afectar, pero afecta", comenzaba a explicar Martínez.

"Es verdad que hay canciones que se me van a atragantar más de lo normal, pero sabéis qué, que trabajé mucho en aquel proyecto, han sido 17 años increíbles en ese proyecto, y le voy a rendir homenaje con canciones de La Oreja", manifestaba entre aplausos y gritos de "Eres la mejor" y "Te queremos" por parte de sus fans.

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Pese a que quiso retomar el show, la emoción terminó superándola y varios miembros de su equipo se acercaron al escenario para abrazarla en mitad de una enorme ovación.

"Sabéis qué pasa, que no me gusta llevar el discurso a las comparaciones. Esto no va de quién lo hace mejor o quién lo hace peor, va de que han sido 17 años de relación y es duro decir adiós", continuaba, en plena oleada mediática por el regreso de Amaia.

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Asimismo, dejaba claro que le gustaría "haber cerrado el ciclo de una manera distinta, pero no pudo ser", y por eso, quiso "agradecer no solo a la gente que se ha mantenido, sino a toda esa gente que sostuvisteis a la banda" hace casi 20 años, después de que Montero abandonara LOVG y llegara Leire como nueva cantante. "Todo me habéis hecho sentir muy querida y respetada y jamás la sustituta de nadie", zanjaba.

Y es que el regreso de Amaia Montero ha provocado un auténtico terremoto emocional entre los seguidores de la banda. Para muchos fans supone recuperar la formación original que marcó los mayores éxitos del grupo a finales de los noventa y principios de los 2000. Para otros, también ha servido para reivindicar el papel de Leire, que sostuvo el proyecto durante casi dos décadas y defendió canciones históricas del repertorio del grupo en España y Latinoamérica.

Pese a todo, la artista continúa adelante con su gira y con su nueva etapa musical en la que busca reafirmarse como solista tras el lanzamiento de su primer disco en solitario, 'Historias de aquella niña'. Un camino complejo e inevitablemente unido a un pasado que sigue muy presente tanto para ella como para el público.