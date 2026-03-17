La exvocalista de la banda donostiarra comenzó su tour a finales de febrero, presentando así su primer álbum en solitario

Leire Martínez anuncia su primer álbum en solitario sin La Oreja de Van Gogh: el título y la fecha de lanzamiento

Compartir







Leire Martínez ha vivido uno de los momentos más tensos durante su concierto en Barcelona este pasado fin de semana en el marco de su gira, en la que presenta su primer álbum en solitario, 'Historias de aquella niña', tras su etapa con 'La Oreja de Van Gogh'.

La artista, en pleno concierto y micrófono en mano, decidió intervenir después de escuchar varios comentarios de algunos asistentes que lanzaron insultos contra la banda donostiarra. Su reacción no ha pasado desapercibida y no ha tardado en viralizarse en redes sociales.

"Que le jodan a La Oreja", gritó uno de los allí presentes. Una crítica tras la que la cantante no pudo evitar pronunciarse. "No, no, no. No, de verdad, no, no, no. No convivo para nada con el odio y el rencor", manifestó, provocando así los aplausos de sus fans.

Lejos de alimentar enfrentamientos, la exvocalista del grupo musical defendió: "Para nada, han sido increíbles estos 17 años y ahora nos tenéis a todos, me tenéis a mí y les tenéis a ellos, así que es todo estupendo", evitando así entrar en polémica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este mensaje encaja con la línea que ha mantenido desde su salida: evitar enfrentamientos y centrarse en su evolución personal y profresional. Y es que Martínez fue la voz de La Oreja de Van Gogh durante 17 años, tras incorporarse en 2008 tras el 'adiós' de Amaia Montero, iniciando una de las etapas más largas de estabilidad vocal del grupo.

La salida de Leire Martínez, su disco y el 'tour' de LOVG con Amaia Montero

Su inesperada salida se anunció en octubre de 2024 tras una larga etapa de éxitos, una decisión que generó una oleada de críticas y reacciones entre sus fans, especialmente por el posterior regreso de Montero.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En diciembre de 2025, más de un año después, Martínez confirmó el lanzamiento de su primer álbum en solitario y un 'tour'. "Mi primer álbum en solitario. Para mi era impensable no hace tanto y con tanta trascendencia en lo personal. Después de un año de mucho trabajo, poniéndome a prueba a diario, ya llega el momento de abandonar las canciones para que las hagáis vuestras. Sé que las trataréis con cariño y me hace muchísimas ilusión. Estoy deseando que llegue el momento", aseveraba.

No fue hasta finales de este pasado mes de febrero cuando el disco ha visto la luz. El 27 de febrero arrancó su gira en la Sala La Riviera de Madrid, dando así el pistoletazo de salida a su carrera en solitario. Con las entradas agotadas, Leire dio un show en el que cantó sus nuevos temas, fruto de su último disco, y lanzó una importante reflexión sobre LOVG: "Hoy, aquí y ahora, pongo a Dios por testigo que no voy a volver a contestar ni una sola pregunta que haga referencia a La Oreja de Van Gogh", aseguraba ante el público.

Por otra parte, la nueva gira de La Oreja de Van Gogh junto a Amaia, titulada 'Tantas cosas que contar Tour', comenzará el próximo 9 de mayo en Bilbao, y recorrerá ciudades como Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla o Fuengirola, entre otras.