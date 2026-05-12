Xabi San Martín, el teclista y principal compositor de la banda, se ha sincerado tras los dos primeros conciertos de la banda junto a Amaia Montero

Amaia Montero, entre críticas y aplausos tras su regreso a los escenarios con La Oreja de Van Gogh: las opiniones divididas de los fans

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El regreso de La Oreja de Van Gogh a los escenarios con Amaia Montero al frente ha provocado un auténtico tsunami emocional entre los seguidores del grupo. Los dos conciertos celebrados este pasado fin de semana en Bilbao, en el BEC, han marcado el inicio de una gira histórica y, al mismo tiempo, ya han generado un intenso debate en redes sociales.

Sus fans ya se han posicionado entre críticas y aplausos sobre la actuación de la cantante. Mientras algunos han defendido la valentía de su regreso tras años alejada de los focos, otros han cuestionado si está preparada para afrontar una gira de gran exigencia. Ante la avalancha de comentarios, el teclista y compositor del grupo, Xabi San Martín, ha concedido una entrevista en la que responde a todas las polémicas surgidas alrededor del regreso de Amaia.

Sus declaraciones, publicadas por 'El Correo' tras los conciertos de Bilbao, reflejan el esfuerzo que ha supuesto esta vuelta para la artista y para toda la banda.

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La preparación de Amaia Montero y las críticas

Según ha explicado, Amaia "ha currado muchísimo" para subir de nuevo a los escenarios y recuperar sensaciones después de vivir unos años complicados tanto a nivel personal como profesional. "No ha parado de currar", ha afirmado, defendiéndola así de las críticas aparecidas tras los conciertos.

"Mareaba al pobre técnico de sonido, a Borja, porque pedía repetir las canciones cinco veces. Es superperfeccionista. Y, joder, de tonta no tiene un pelo. Sabe perfectamente que la responsabilidad principal recaía ella. Y lo ha vivido con una valentía y con una templanza que yo creo que cualquiera de nosotros en su lugar, nos habríamos derrumbado. Yo, desde luego", ha recalcado el músico.

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Asimismo, ha querido recalcar que Amaia "ha puesto sus energías en el trabajo, ha dado clases de canto, ha recibido técnicas para manejar los nervios, la respiración... En plan obsesivamente perfeccionista".

Sobre cómo han gestionado las críticas, San Martín manifiesta que "hemos estado muy de espaldas todos". "Ha sido un juego que no deja de ser frívolo y hasta lógico, pero no tiene nada que ver con nuestra realidad".

Uno de los aspectos más comentados ha sido que la banda ha decidido modificar parte del 'setlist' después de los "fallitos" del primer concierto para adaptarlo mejor a la situación vocal de Amaia. "Con 'Todos estamos bailando la misma canción' Amaia se elevaba en una plataforma que se movía un montón, vibraba. Se puso nerviosa y perdió el tono, y lo reconoció en el escenario, porque es así de natural. Al día siguiente insistía en repetir porque es muy cabezota. Pero no hay necesidad de hacer ensayos delante de 15.000 personas", ha indicado.

Sobre la reacción de Leire Martínez

Mientras tanto, la reacción de Leire Martínez tampoco pasó desapercibida. La exvocalista del grupo, que lideró La Oreja de Van Gogh durante casi 18 años, se emocionó hasta las lágrimas en uno de sus conciertos coincidiendo con el debut de Amaia en Bilbao. Las imágenes de Leire llorando sobre el escenario se viralizaron en cuestión de horas, protagonizando así una respuesta inevitable al gran revuelo generado por el regreso de la banda sin ella.

Preguntado directamente por esa situación, Xabi San Martín ha evitado cualquier polémica. "Hacia Leire no tenemos más que gratitud", ha señalado, recordando que que compartieron "media vida del grupo" junto a ella. "Le debemos muchísimo y le deseamos lo mejor. De corazón, todas las buenas noticias para Leire lo son también para el grupo", ha zanjado.