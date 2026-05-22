Este viernes, 22 de mayo, arranca la histórica serie de conciertos previstos en España del artista puertorriqueño

Cuenta atrás para los 12 conciertos de Bad Bunny en España: todas las claves, de los bloques en los que se dividen al 'setlist' oficial

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A pocas horas de que Bad Bunny arranque su esperadísima serie de conciertos en España, la expectación está completamente disparada. El artista puertorriqueño aterriza en Barcelona para inaugurar la etapa europea de su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'.

El primero de los conciertos españoles tiene lugar este viernes, 22 de mayo, en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, seguido de una segunda fecha el día 23.

Después, el artista se trasladará a Madrid, donde ofrecerá una histórica residencia de 10 conciertos en el Riyadh Air Metropolitano entre finales de mayo y mediados de junio. En total, más de 600.000 entradas vendidas convierten este tour en uno de los mayores fenómenos musicales jamás vistos en España.

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Pero si hay algo que está revolucionando a los fans más allá del repertorio es 'La Casita', una estructura escénica que se ha convertido en símbolo del tour.

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Qué es realmente 'La Casita'

Se trata de una recreación inspirada en las típicas casas puertorriqueñas. La estructura, característica por ser de color rosa y amarillo, aparece en mitad o al fondo del concierto y cambia completamente el tono del espectáculo.

En esta parte del show, Bad Bunny abandona el escenario principal para conectar con el público de una forma mucho más personal. El artista interpreta algunos de sus temas más icónicos mientras invita a invitados especiales y rostros conocidos que suben con él a esa "casa" improvisada que ya es una auténtica seña de identidad de la gira.

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La propia organización de los conciertos en España confirmó que 'La Casita' estará presente tanto en Barcelona como en Madrid, ya que forma parte esencial de la experiencia ideada por el cantante y su equipo creativo.

El momento más íntimo del concierto

Los asistentes que ya han vivido el espectáculo en Latinoamérica coinciden en que este tramo es el momento más emotivo del concierto. Allí, Benito interpreta canciones como 'Tití Me Preguntó', 'Yo Perreo Sola', 'Neverita' o 'La Jumpa', entre otras.

Está diseñada para que parezca una reunión entre amigos en una casa puertorriqueña tradicional. Incluso cuenta con sillas de plástico, características del universo visual del disco, y una puesta en escena que conecta con las raíces culturales que Bad Bunny ha querido transmitir en esta etapa artística.

Además, cada noche incluye una canción sorpresa distinta, algo que ha convertido cada show en una experiencia única y muy comentada en redes sociales.

Los invitados que han pasado por 'La Casita'

Uno de los grandes atractivos del show son los invitados inesperados. Durante los conciertos celebrados en América Latina, 'La Casita' ha recibido a actores, cantantes, influencers y 'celebrities'.

Entre los nombres más sonados que han aparecido junto a Bad Bunny están Karol G, J Balvin, Romeo Santos, Feid, Arcángel, Julieta Venegas o Becky G. También han aparecido rostros del cine y la televisión como Salma Hayek, Pedro Pascal, Yalitza Aparicio o Eiza González.

¿Habrá invitados sorpresa en España?

Esa es ahora mismo la gran pregunta entre los fans españoles. Aunque no hay confirmaciones oficiales, ya existen rumores muy fuertes sobre posibles apariciones sorpresa durante los conciertos de Barcelona y Madrid.

Uno de los nombres que más suena en las redes es el de Rosalía, con quien podría interpretar 'La noche de anoche', su canción conjunta. También Quevedo, aunque el equipo de Bad Bunny mantiene el secreto absoluto para potenciar el efecto sorpresa.

Con Barcelona ya revolucionada tras la llegada del artista a la ciudad, todo apunta a que España está a punto de vivir uno de los eventos musicales más importantes del año.