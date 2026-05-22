Yolanda Benítez 22 MAY 2026 - 17:14h.

Tras Barcelona, Bad Bunny hará escala en Lisboa para aterrizar luego en Madrid donde ofrecerá 10 conciertos con todas las localidades agotadas

Fiebre por Bad Bunny en España: 12 conciertos, 600.000 entradas vendidas y locura entre sus fans a las puertas del hotel

Compartir







Barcelona vive estos días una auténtica transformación cultural con la llegada de Bad Bunny. El “efecto Benito” ha desbordado la ciudad desde el miércoles, cuando los primeros fans comenzaron a concentrarse frente al céntrico hotel donde se aloja el artista puertorriqueño.

Miles de seguidores han convertido la capital catalana en la zona cero de una invasión musical que mezcla devoción, identidad caribeña y un entusiasmo intergeneracional pocas veces visto.

600.000 entradas venidas para sus conciertos en España y Portugal

El Estadi Olímpic Lluís Companys acoge este viernes el primer concierto europeo del 'Debí Tirar Más Fotos World Tour', un regreso muy esperado ya que Bad Bunny no actuaba en Barcelona desde el Sónar 2019. Repetirá este sábado antes de viajar a Lisboa y, posteriormente, ofrecer diez conciertos en Madrid. En total, unas 600.000 personas lo verán en España, una cifra que confirma su imparable tirón global.

La ciudad no solo vive un lleno hotelero y un movimiento económico notable. También se ha mimetizado con la estética del artista: banderas de Puerto Rico en escaparates, tiendas tematizadas y una fiebre colectiva que mezcla generaciones. Madres que preguntan por entradas, abuelos que no recuerdan dónde han dejado las llaves pero sí las letras, jóvenes que viajan desde Nueva York “solo para ver a Benito”. La rendición es total.

La gira coincide además con el lanzamiento de la colección cápsula “Benito Antonio” de Zara, creada junto al director creativo del artista, lo que ha amplificado aún más su presencia mediática y comercial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras conquistar Barcelona —“vencida y desarmada”, bromean algunos fans—, Bad Bunny llevará su espectáculo a Madrid los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio. Después continuará por Düsseldorf, Arnhem, Londres, Marsella, París, Estocolmo, Varsovia, Milán y cerrará en Bruselas el 22 de julio.