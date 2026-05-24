Los directores recordaron que el arte tiene la capacidad de hacernos mejores personas en su discurso

Los Javis se preparan para grabar en inglés tras ganar el Premio de Dirección en Cannes: "Nos hemos mirado y hemos pensado 'un ratito más'"

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Javier Calvo y Javier Ambrossi todavía siguen procesando el Premio a Mejor Dirección que han ganado en Cannes con su película 'La Bola Negra'. Una obra que crearon con un objetivo: reivindicar la memoria de las generaciones LGTBQ+ anteriores. "La única forma de honrar el sufrimiento, el silencio y la muerte de las personas LGTBQ+ que nos precedieron es asegurándonos de que las siguientes generaciones cuenten con una mayor libertad", explicó Ambrossi.

Calvo destacó que "su película habla de humanidad": "'La Bola Negra' es algo que llevamos dentro nuestra comunidad: un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro". "Solo quiero que para cada generación la bola sea más pequeña y que el cine ayude a eso", dijo visiblemente emocionado.

"Y creo que el arte nos hace ser mejores, nos hace cambiar por dentro", reconoce Calvo

Los directores recordaron que el arte tiene la capacidad de hacernos mejores personas. "Nuestra película habla de humanidad, habla de ver al otro como un ser humano, entenderle, comprenderle, amarle. Y creo que el arte nos hace ser mejores, nos hace cambiar por dentro", afirmó Calvo, quien destacó que ambos "han cambiado mucho" haciendo esta película y que espera que "cambie también a la gente". "Que puedan entender cosas y tomar decisiones", añadió.

La película está basada en la obra inacabada de Federico García Lorca y relata las historias de tres hombres homosexuales que se encuentran en épocas distintas. Se trata de una obra que propone una lectura del deseo, la vergüenza y la herencia emocional queer. La película está protagonizada por Guitarricadelafuente en su debut como actor, junto a Carlos González y Milo Quifes, y cuenta además con secundarios como Penélope Cruz, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau y Glenn Close.

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La película recibió una ovación de 20 minutos durante su estreno en Cannes y se convirtió en toda una sensación. "La idea que queríamos mostrar es que cuando hay falta de comunicación, eso da alas a la violencia. Por ello tenemos que encontrar un modo de hablar juntos", recalcó Calvo durante la rueda de prensa. Ahora, con este reconocimiento, Los Javis se convierten en uno de los referentes del cine europeo.