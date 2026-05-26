Rosalía se dispara en el inicio de los III Premios de la Academia de la Música

Rosalía lideró la gala previa de los Premios de la Academia de la Música con cinco reconocimientos

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Los III Premios de la Academia de la Música de España han arrancado este martes con una reivindicación de la unidad del sector musical y con una clara protagonista: Rosalía, que se ha convertido en la artista más premiada de la noche tras conquistar cinco galardones gracias a su trabajo ‘Lux’.

La cantante catalana logró los premios a productora del año, mejor álbum pop, mejor canción pop por ‘La perla’, además del reconocimiento como compositora del año y el premio a mejor videoclip por ‘Berghain’. Aunque no estuvo presente en la ceremonia, su nombre fue el más repetido durante la gala previa, en la que se entregaron la mayoría de las 44 categorías.

Emotivo recuerdo a Robe Iniesta

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con el premio a mejor canción pop-rock para ‘Caída libre’, tema que unió a Leiva con el recientemente fallecido Robe Iniesta. El artista madrileño dedicó el galardón al exlíder de Extremoduro con unas palabras muy emotivas. “Esto le pertenece a mi amigo, que fue muy generoso conmigo y me dejó muchísimas cosas sin pretenderlo”, afirmó ante el aplauso del público, antes de dedicarle el premio “allá donde esté”.

La noche también dejó un importante protagonismo para Guitarricadelafuente, que consiguió los galardones a mejor álbum de música alternativa por ‘Spanish Leather’ y mejor canción alternativa gracias a ‘Babieca’. Otro de los nombres destacados fue el de Lia Kali, premiada por ‘Chulx’, junto a Eladio Carrión, como mejor canción urbana, además de llevarse el premio a mejor canción de rap/hip hop por ‘En la cuerda floja’. También obtuvo dos reconocimientos Diego Amador, que ganó en las categorías de mejor arreglo y mejor álbum instrumental por ‘Suite flamenca’.

Rozalén, La Plazuela y el Café Central también fueron reconocidos

Entre los artistas premiados también figuraron Rozalén, que ganó el premio a mejor canción de cantautor por ‘Efímera’, y La Plazuela, reconocidos por la mejor fusión/interpretación urbana gracias a ‘Mala de verdad’. Asimismo, Ale Acosta y Baiuca se llevaron el premio a mejor canción electrónica por ‘PAEQB (Ale Acosta Remix)’.

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Uno de los reconocimientos más emotivos fue para el histórico Café Central de Madrid, distinguido como mejor sala de conciertos tras atravesar una complicada etapa marcada por su traslado forzoso al Ateneo debido al aumento de los precios inmobiliarios. “Es algo más que un local, es el vínculo entre público y músicos”, destacó su programador, Javier González.

La Academia reivindica la unidad del sector

La presidenta de la Academia de la Música, Sole Giménez, fue la encargada de inaugurar la gala reivindicando la fortaleza de la industria musical española. “Hoy estamos aquí sintiéndonos un colectivo fuerte y unido”, aseguró, defendiendo además la necesidad de “poner en valor la música española y defenderla como parte esencial de nuestra cultura”.

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El evento vuelve a celebrarse en el Palacio de Congresos de IFEMA, en Madrid, mientras que la ceremonia principal, en la que se entregarán los galardones más importantes de la noche, se emitirá a partir de las 22:20 horas en La 2 y RTVE Play.