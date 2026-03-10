El cantante y la ilustradora mantienen una relación sentimental desde hace casi un año, pero siempre la han mantenido en la más estricta intimidad

Los claroscuros de Leiva: el accidente con el que perdió un ojo, su relación con Macarena García y su mayor miedo

Leiva y Almudena Cañedo ya no esconden su historia de amor. El cantante y la ilustradora han sorprendido al realizar su primera aparición pública como pareja durante la Paris Fashion Week, uno de los eventos más influyentes del calendario internacional de la moda, confirmando así una relación que hasta ahora habían mantenido con gran discreción.

La pareja ha sido fotografiada junta en el desfile de la colección de otoño-invierno 2026 de la diseñadora Gabriela Hearst, celebrado en la capital francesa dentro del programa oficial de la semana de la moda.

Sentados en el 'front row', lugar reservado para invitados clave de la industria y 'celebrities', Leiva y Cañedo han posado ante las cámaras con naturalidad, dejando claro que su romance atraviesa un momento de estabilidad.

El cantante apareció fiel a su estética habitual: inspiración rockera, un aire desenfadado y un sombrero de su colección. A su lado, la empresaria uruguaya se decantó por un diseño rojo de blazer cruzada y pantalón flare.

Su presencia no ha pasado desapercibida entre los fotógrafos ni entre los asistentes al evento, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Su historia de amor

Aunque esta es la primera vez que ambos posan oficialmente juntos, el artista mantiene una relación con Cañedo desde hace casi un año, tiempo después de cerrar su conocida relación con la actriz Macarena García, con quien estuvo durante varios años.

Leiva y Cañedo se conocieron en 2022, cuando la modelo fue protagonista de su videoclip 'Con El Pañuelo En los Ojos', y al año siguiente mantuvieron un breve noviazgo durante medio año, sin embargo, su relación no llegó a buenos términos hasta tiempo después.

Desde entonces, el intérprete de 'Diazepam' ha gestionado su historia de amor con Almudena Cañedo en la más estricta intimdad, optando por mantener su vida sentimental lejos del foco mediático. Pero ahora muchos se preguntan quién es ella.

A sus 31 años -14 menos que el compositor- Cadeño es ilustradora, modelo y empresaria y parte de su identidad creativa se materializa en When At Home, su propia marca, en la que vende prendas pintadas a mano. Incluso ha llegado a colaborar con marcas de lujo como Loewe.

En sus redes sociales cuenta con más de 20.000 seguidores y es una inlfuencer en el ámbito de la moda y el arte.

Antes de su aparición oficial como pareja en París, Almudena ya se dejó ver en 'Hasta que me quedé sin voz', el documental que repasa la carrera y el proceso creativo de Leiva, dejando clara la cercanía entre ambos. Asimismo, ambos fueron pillados el pasado mes de enero paseando por Madrid, un encuentro con el que ya adelantaban el momento estable en el que se encuentran.