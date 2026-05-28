El papa recibirá un cuadro por parte del Ayuntamiento de Mogán, Gran Canaria, hecho por dos migrantes

Las recomendaciones en la semana límite que afronta Madrid con la visita del papa, Bad Bunny, las elecciones del Real Madrid y la Feria del Libro

Compartir







El Ayuntamiento de Mogán, Gran Canaria, regalará al papa en Arguineguín un cuadro pintado por un inmigrante que llegó a ese mismo muelle hace tres años y por un artista que residió en Mauritania, quienes han empleado agua bendita para dejar sobre el lienzo este mensaje: "Europa o morir".

La alcaldesa de la localidad, Onalia Bueno, ha explicado en rueda de prensa que la elección de ambos pintores, el senegalés Mbaye Dieng y el canario Marcelo Mellino, se debe a la conexión que existe entre ambos, uno emigrante y el otro inmigrante: a los dos los enlaza África y aportan visiones diferentes en una misma obra.

PUEDE INTERESARTE El Ayuntamiento de Madrid retira seis árboles en la Plaza de Cibeles de cara a la misa del Papa y promete replantarlos posteriormente

Mbaye Dieng llegó hace tres años al muelle de Arguineguín desde Senegal y está "totalmente integrado en un instituto del sur de la isla de Gran Canaria, donde ya termina el ciclo de electricidad y va a presentar su proyecto el día 18 de junio", ha detallado Bueno.

Por su parte, Mellino "es un artista que durante muchísimos años vivió en Mauritania" por lo la unión de ambos son ejemplo "del contraste de los europeos que van hacia África a buscar emprendimiento y una mejor calidad de vida e historias como la de Mbaye, que salió de su país para llegar a Europa", ha añadido. Para Bueno, los dos ofrecen "ejemplos perfectos de integración y de querer salir adelante y buscar una profesión y una mejor calidad de vida", ejemplos que se cruzan ahora en sus cuadros.

PUEDE INTERESARTE Carlos Franganillo presentará el acto del Papa León XIV en el Movistar Arena

El objetivo de la visita del papa

La alcaldesa del municipio donde se encuentra el muelle de Arguineguín ha recordado que León XIV "viene con el objetivo de conocer la realidad de la migración en el lugar donde en ese agosto del 2020 se generó la primera crisis migratoria en Canarias".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Entre los dos artistas, han confeccionado dos cuadros. Uno le será entregado al pontífice y el otro se quedará en Mogán. Con ello, ha destacado Onalia Bueno, se quiere lanzar el mensaje de Mogán como un lugar "inclusivo y que necesita la migración para salir adelante" y de la que Mbaye Dieng, de 18 años, es un ejemplo.

"Con todo lo que he encontrado en el camino y tras el trayecto, estoy muy contento de estar aquí, ha confesado Dieng, cuya obra incluye elementos de Canarias además del mensaje inscrito en el cayuco que protagoniza la imagen: "Europa o morir". Marcelo Mellino ha explicado a los medios que estos cuadros "hablan de la inmigración, de llegar, de la oportunidad y la luz", que son los elementos que contiene la obra.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El significado del cuadro

En este proyecto, ha dicho, ha querido "reflejar la esperanza y a todas las personas que se quedan por el camino también" en un trabajo "elaborado en pintura acrílica y con agua bendita, que es parte de la obra". El agua bendita, que ha usado para mezclar con la pintura del cuadro, "es de una iglesia de Roma", por lo que, ha bromeado, "el cuadro ya está bendecido".

Mellino ha valorado la experiencia de trabajar con su compañero como "muy buena", en un proyecto que desde el principio "se planteó en dos partes" para que cada una representante el trabajo de cada uno de los artistas con sus dos estilos, que "al juntarse se crea una obra en sí".

El papa León XIV visitará el 11 de junio el muelle de Arguineguín en la primera etapa de su viaje a Canarias, donde mantendrá varios encuentros con las comunidades de migrantes africanos y latinoamericanos.