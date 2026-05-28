Madrid se prepara a lo grande para la residencia de Bad Bunny, la visita del papa León XIV, las elecciones del Real Madrid y la Feria del Libro

Carlos Franganillo presentará el acto del Papa León XIV en el Movistar Arena

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MadridMadrid se prepara para vivir una de la semanas más importantes de su historial cultural. La capital acoge alguno de los mayores eventos musicales, religiosos culturales y deportivos del año. Junto a la Feria del Libro de Madrid, la ciudad recibe la visita del papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio, así como por los 10 conciertos que el artista puertorriqueño Bad Bunny tiene programados en la capital desde el 30 de mayo hasta el 15 de junio y las elecciones a la presidencia del Real Madrid .

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La visita del pontífice a España coincide, además de con la celebración el día 6 de junio de uno de los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Riyadh Air Metropolitano con el segundo fin de semana de la Feria del Libro. Por eso, la capital ha tenido que desplegar un gran dispositivo de seguridad y modificar parte de los itinerarios del transporte público.

Los fechas claves de los eventos que se celebrarán en Madrid en menos de dos semanas

El primer gran evento en arrancar será la Feria del Libro, que se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio en el parque de El Retiro. Como cada año, miles de visitantes pasarán diariamente por el entorno de la Puerta de Alcalá y la Plaza de Cibeles, zonas que además quedarán especialmente condicionadas por la visita del papa León XIV.

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Junto a la Feria del Libro, se sumarán los conciertos de Bad Bunny en el estadio Metropolitano, previstos entre el 30 de mayo y el 15 de junio. Cada actuación congregará a más de 60.000 personas en el estadio.

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Sin embargo, el momento más delicado llegará el domingo 7 de junio, fecha en la que está prevista la misa multitudinaria del papa León XIV. Las autoridades calculan que cerca de un millón de personas podrían desplazarse ese día por el centro de Madrid para asistir a los actos religiosos. La visita papal movilizará a más de 350.000 fieles inscritos en distintos encuentros y celebraciones.

Los días más complicados serán precisamente el 6 y el 7 de junio, cuando coincidan los conciertos del artista puertorriqueño con los actos centrales de la visita papal. Metro, Cercanías y autobuses vivirán previsiblemente sus momentos de mayor saturación durante la tarde y la noche, coincidiendo además con la vigilia juvenil organizada por la Iglesia.

vivirán previsiblemente sus momentos de mayor saturación durante la tarde y la noche, coincidiendo además con la vigilia juvenil organizada por la Iglesia. El tercer gran foco de movilidad estará en Valdebebas. La Junta Electoral del Real Madrid ha convocado oficialmente las elecciones a la presidencia del club, en las que competirán Florentino Pérez y Enrique Riquelme.

La votación tendrá lugar el domingo 7 de junio en la Ciudad Deportiva, lo que provocará una importante afluencia de socios hacia la zona norte de la capital.

Las recomendaciones de las autoridades

Debido al calendario cultural y católico que se ha cerrado en la capital, las autoridades han recomendado a los madrileños evitar desplazamientos innecesarios durante estos días.

Además, se recomienda utilizar el transporte público y consultar con antelación las restricciones y cierres previstos.

En definitiva, Madrid afronta unos días de máxima exigencia logística en los que la ciudad deberá gestionar eventos de ocio, deporte, cultura y uno de los mayores eventos religiosos de los últimos años.

El dispositivo policial que estará desplegado por Madrid

Unos 4.000 policías municipales y 1.000 efectivos sanitarios serán desplegados durante la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio, ha detallado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

En el dispositivo participarán todas las comisarías territoriales para reforzar especialmente aquellas zonas donde se concentrarán los principales eventos, con especial atención a los días 6 y 7 de junio, cuando se prevé una mayor afluencia de personas.

La Comisaría de Servicios Especiales será la encargada de la protección dinámica de los desplazamientos, en coordinación con Policía Nacional, Guardia Civil y delegación vaticana, mientras que la Comisaría Central de Seguridad protegerá los espacios en coordinación con la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

será la encargada de la protección dinámica de los desplazamientos, en coordinación con Policía Nacional, Guardia Civil y delegación vaticana, mientras que la Comisaría Central de Seguridad protegerá los espacios en coordinación con la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Las Comisarías de Análisis Vial y Urbano, Apoyo Vial y Transportes trabajarán en prevenir cualquier problema en la ordenación vial y en el tráfico de mercancías y transporte de viajeros.

trabajarán en prevenir cualquier problema en la ordenación vial y en el tráfico de mercancías y transporte de viajeros. La Comisaría Técnica de Seguridad se dedicará al control de los diferentes eventos e instalaciones a través de la Sección de Apoyo Aéreo y de la Sección de Inspección y Evaluación de los Servicios (SIES).

se dedicará al control de los diferentes eventos e instalaciones a través de la Sección de Apoyo Aéreo y de la Sección de Inspección y Evaluación de los Servicios (SIES). La Sección Canina formará parte del control de elementos peligrosos (drogas y explosivos) y se intensificará el servicio del Centro Integrado de Señales de Video (CISEVI) para la visualización de las cámaras operadas por Policía Municipal, así como de las del Centro de Gestión de la Movilidad.

La Comisaría de Gestión de la Diversidad será reforzada por posibles discriminaciones de índole religiosa y la Sección de Análisis de la Información (SAI) reforzará el servicio de testeo de redes sociales para la detección de posibles amenazas, una actividad que realiza desde hace semanas en coordinación con la Brigada Provincial de Información.

será reforzada por posibles discriminaciones de índole religiosa y la Sección de Análisis de la Información (SAI) reforzará el servicio de testeo de redes sociales para la detección de posibles amenazas, una actividad que realiza desde hace semanas en coordinación con la Brigada Provincial de Información. El Cuerpo de Bomberos también se desplazará por las principales zonas de la visita con tres bombas y un vehículo de mando que irán desplazándose para, entre otros aspectos, comprobar los carriles de emergencia desde Chamartín a Atocha. Bomberos estarán presentes en todos los centros de coordinación operativa (CECOR) que se realicen y de forma preventiva en los parques de la ciudad.

también se desplazará por las principales zonas de la visita con tres bombas y un vehículo de mando que irán desplazándose para, entre otros aspectos, comprobar los carriles de emergencia desde Chamartín a Atocha. Bomberos estarán presentes en todos los centros de coordinación operativa (CECOR) que se realicen y de forma preventiva en los parques de la ciudad. Igualmente serán cerca de mil los efectivos sanitarios de Samur-Protección Civil que van a estar a disposición de todos aquellos que se acerquen a los eventos multitudinarios, particularmente a la vigilia como a la misa. Para ello se instalarán seis puestos sanitarios avanzados en la plaza de Cibeles y cuatro puestos sanitarios en la plaza de Lima.

En ambos casos se instalarán varios puestos sanitarios avanzados (PSA): seis en Cibeles y cuatro en la plaza de Lima. Además, Samur-PC reforzará su central de coordinación y desplegará voluntarios sanitarios con unidades de intervención rápida a pie (ECO), en bicicleta (Linces) y en motocicleta (Halcones).

Además formará presencialmente a 2.400 voluntarios para la visita papal, incluidos 600 jefes de equipo y de sector que recibirán formación específica en detección de emergencias y primeros auxilios.