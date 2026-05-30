LiveNation ha emitido un comunicado en el que revela información importante sobre la gestión de las entradas de Bad Bunny en España

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MadridTras sus dos conciertos en Barcelona, Bad Bunny aterriza en Madrid para continuar con su residencia española. Con estas 10 fechas, el puertorriqueño se prepara para reunir a sus seguidores en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El efecto 'Bad Bunny' provocaba en 2025 que sus fans agotasen en cuestión de minutos las miles de entradas que salieron a la venta para Madrid. Por eso, el equipo del 'conejo malo' amplió las fechas de la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' hasta agendar nada más y nada menos que 10 conciertos en el estadio madrileño. Las entradas salieron a la venta hace más de un año y, desde entonces, sus seguidores cuentan los días y se preparan para esta fecha que lleva bloqueada durante meses en sus calendarios.

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Para evitar colas innecesarias y sustos a las puertas del estadio minutos antes de que arranca el concierto, es aconsejable tener en cuenta varios detalles. Uno de ellos es que las entradas para acceder al Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid tan solo se podrán enseñar a través de la aplicación de Ticketmaster. Es decir, las entradas se escanearán a través de la app del organizador y no se podrán entregar por otros medios como capturas de pantalla o impresas.

¿Cómo se escanean las entradas?

Precisamente, antes de los conciertos celebrados en Barcelona desde LiveNation se emitió un comunicado en sus redes sociales en el que se recordaba este importante detalle.

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"Las entradas se escanearán directamente desde tu cuenta de Ticketmaster en el móvil. No se aceptarán entradas en formato PDF, impresas, capturas de pantalla o imágenes. Te recomendamos acceder al QR de tus entradas con antelación, para tenerlas disponibles incluso sin conexión a Internet en el recinto", detallaba la empresa organizadora.

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Por otro lado, LiveNation recuerda que "la transferencia de entradas estará disponible hasta cuatro horas antes del inicio del concierto". "Los únicos canales de venta oficiales son Live Nation España y Ticketmaster España. El organizador no se hace responsable ni garantiza la validez de entradas adquiridas a través de canales de venta no oficiales o terceros (particulares)", explican desde la empresa organizadora.

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Objetos personales que sí se podrán introducir en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid

En el mismo recordatorio publicado por LiveNation se ha detallado también una lista de los objetos permitidos con los que se podrá entrar al Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid para asistir al concierto de Bad Bunny:

Botella de agua de plástico blando de máximo 500 ml sin tapón.

de plástico blando de máximo 500 ml sin tapón. Bocadillo/pieza de fruta para consumo propio envasado en papel film.

para consumo propio envasado en papel film. Bolso o mochila de tamaño máximo 40x20x20 cm, que será revisado en el acceso.

de tamaño máximo 40x20x20 cm, que será revisado en el acceso. Teléfonos móviles , cargador móvil o batería externa de máximo siete pulgadas.

, cargador móvil o batería externa de máximo siete pulgadas. Crema solar o maquillaje de máximo 500 ml (no se permite formato spray o formato aerosol).

de máximo 500 ml (no se permite formato spray o formato aerosol). Medicamentos, presentando el documento médico o receta que acredite la necesidad.

Además, LiveNation también ha elaborado una lista en la que muestra los objetos con los que no se podrá acceder bajo ningún concepto:

Mochilas y bolsos más grandes de 40x20x20 cm

más grandes de 40x20x20 cm Bebidas alcohólicas y botellas o recipientes de vidrio o plástico rígido, latas, aerosoles.

y botellas o recipientes de vidrio o plástico rígido, latas, aerosoles. Perfumes, desodorantes, sprays o cualquier tipo de aerosol.

Punteros láser, palos selfies, paraguas rígidos o sombrillas.

Fuegos artificiales, bengalas o cualquier tipo explosivo.

bengalas o cualquier tipo explosivo. Animales (excepto perros guía).

Bicicletas, patines, monopatines, skate, vehículos de motor personal o similares.

Armas de ningún tipo o con cualquier objeto que pueda ser destinado a este uso.

o con cualquier objeto que pueda ser destinado a este uso. Equipos de grabación de audio o de imagen (iPads, tablets, ordenadores, cámaras profesionales, drones, etc).

(iPads, tablets, ordenadores, cámaras profesionales, drones, etc). Sustancias ilícitas .

. Cualquier elemento que produzca ruido, megáfonos, sirenas, cornetes, etc.

Carpas, sillas, mesas neveras, etc.

Personas bajo los efectos del alcohol o drogas.

Cualquier objeto que la organización considere inapropiado u ofensivo.

¿Podrán acceder los menores al estadio?

Sobre la política de menores, desde LiveNation se recordaba antes de los conciertos celebrados en Barcelona que todos los asistentes deben disponer de entradas para entrar en el recinto, incluidos niños independientemente de su edad.

"Los menores de 16 años deben acceder con una autorización de madre, padre o tutor legal (según art 43 del Decreto 112/2010) y acompañados de un adulto responsable con entradas en el mismo sector", apuntaba desde la empresa organizadora de eventos.

El 'setlist' la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'

Una vez repasadas las claves de los conciertos de Bad Bunny, detallamos otro de las datos que muchos seguidores se preguntan: cuáles serán las canciones que el puertorriqueño cantará en sus espectáculo.