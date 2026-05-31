Antoni Mateu 31 MAY 2026 - 08:30h.

La primavera, más calurosa de lo habitual y un invierno que ha dejado lluvias de récord son la combinación perfecta para la proliferación de mosquitos de cara a este verano

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Desde las cremas y lociones, hasta rascarse: hay muchas maneras de aliviar la picadura de un mosquito, aunque no todos los métodos son recomendados -como es el caso de rascar constantemente la zona-. Sin embargo, también hay soluciones digitales para poner remedio a este tipo de situaciones.

No se trata de inteligencia artificial (IA) que nos ayude a encontrar los mejores métodos, sino que son dispositivos que, conectados al teléfono, alivian el picor. ¿Cómo es posible que un teléfono móvil sea capaz de hacer este tipo de cosas? Es gracias a dispositivos externos y a una práctica conocida como hipertermia localizada.

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Así podemos aliviar picaduras de mosquitos con calor

Aplicar una temperatura ligeramente alta -unos 50 grados- y hacerlo durante unos pocos segundos, y en un punto concreto de nuestro cuerpo. En esto consiste la hipertermia localizada, y en las picaduras de determinados insectos, como el caso de los mosquitos, es alivio de los síntomas de la picadura.

No obstante, para que esto pueda hacerse de forma segura, es importante tener en cuenta la regulación de la temperatura y de la exposición.

¿Cómo se puede aplicar calor con el teléfono?

Cuando se trata de aplicar calor con un teléfono móvil, no se trata de que el dispositivo en sí sea la fuente. Son los puertos USB-C -o Lightning, si hablamos de los iPhone antiguos- los que permiten conectar accesorios periféricos.

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Gracias a la energía eléctrica que se transmite, es posible calentar ciertos aparatos que después podemos usar para pequeñas aplicaciones cutáneas.

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Cuando el teléfono nos alivia las picaduras

Lukas Liedtke, quién es CEO de Heat It, explica que este tipo de aparatos "son libres de químicos, ya que utilizan la energía del propio móvil para funcionar". No obstante, las aplicaciones para controlarlos también forman parte de la ecuación. ¿Y si en función del insecto que nos pique, podemos regular ese calor?

En este caso, una aplicación que controle dispositivos como Heat It "permite a los usuarios ajustar el tratamiento según sus necesidades individuales, teniendo en cuenta que algunas personas tienen la piel más delicada y reaccionan de forma diferente al calor", explica el experto. Añade que el objetivo, además de aliviar la picadura, es "minimizar los riesgos asociados a la aplicación de calor de forma indiscriminada".

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Además, este tipo de calentadores no requieren baterías externas para poder funcionar, ya que reciben corriente directa. Esto también reduce el tamaño de los mismos. Liedtke explica que este factor "hace que sean aparatos muy convenientes para usar tanto dentro de casa como al aire libre".

Un estudio demostró alivio en menos de un minuto

La evidencia científica se pone encima de la mesa en cuanto al testeo de este tipo de dispositivos. En un estudio publicado en la National Library de los EEUU -elaborado en 2023- se hizo lo siguiente:

Reunieron a 1.750 personas que sumaban más de 12.000 picaduras registradas en una app de seguimiento. Se aplicaría calor con dispositivos de este estilo para observar los efectos: el 57% de los participantes reportó alivio en menos de un minuto, mientras que hasta el 81% lo hizo a los diez minutos.