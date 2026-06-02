Ruth Méndez 02 JUN 2026 - 16:40h.

La instalación Nube Negra puede verse gratuitamente en la Casa de México de Madrid entre el 22 de mayo y el 13 de septiembre de 2026

El compositor Fernando Velázquez lleva el cine de acción al escenario de la ópera en su proyecto más personal

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Madrid vive días de intensa actividad cultural con la visita del Papa, los conciertos de Bad Bunny o la Feria del Libro, pero entre todos estos eventos destaca una irrupción inesperada. Se trata de una 'invasión' de insectos que ha tomado por completo la Casa de México. B una de las instalaciones más emblemáticas del artista mexicano Carlos Amorales, figura clave del arte contemporáneo internacional.

La obra, que puede visitarse gratis del 22 de mayo al 13 de septiembre de 2026, despliega 30.000 mariposas y polillas de 300 especies distintas, todas ellas recortadas en papel negro y adheridas una a una a muros, techos y rincones del edificio. El resultado es una masa oscura que parece moverse colectivamente, generando un efecto caótico y orgánico que transforma por completo la arquitectura del espacio.

La instalación busca que el visitante se vea inmerso en un ambiente donde conviven la belleza y el rechazo, la seducción y la repulsión. Amorales juega con la percepción del espectador y lo enfrenta a sus propias ideas preconcebidas mediante un conjunto visual que, pese a la simplicidad del material, adquiere una dimensión casi escultórica.