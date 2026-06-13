Juan Arcones 13 JUN 2026 - 09:30h.

El actor, con dos grandes superproducciones pendientes de estreno este 2026, ve la saga vampírica con otros ojos

Robert Pattinson y el precio de la fama: soledad, alcohol y un apoyo que le salvó en su peor momento

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La saga de ‘Crepúsculo’ fue un auténtico evento a mediados de los 2000. Creada por Stephenie Meyer no solo vendió millones en el mundo literario, sino que creó una de las sagas cinematográficas más recordadas de las últimas dos décadas. Porque capturó a la perfección esa época de comienzos de siglo, tanto en la moda como en la ambientación. Todo el mundo era 'team Jacob' o 'team Edward'. Robert Pattinson y Taylor Lautner estaban en todas las carpetas de todas las niñas del planeta. Un evento sin precedentes que lanzó las carreras de sus protagonistas, pero que también les puso en el centro de todas las miradas.

Mucho tiempo ha pasado desde el estreno de la primera parte (concretamente 18 años), que consiguió recaudar cerca de 400 millones de dólares en taquilla. Y, pese a esas casi dos décadas, muchos y muchas siguen recordando aquella época con cariño y nostalgia. Cada otoño vuelven a ponerse de moda, tanto en redes sociales como en el mundo literario. El año pasado tuvimos nuevas ediciones de los libros e incluso reestreno en cines por tiempo limitado. Pero pocos recuerdan lo mal que vivieron esa explosión de fama sus propios protagonistas.

Sobre todo Robert Pattinson. Antes de que le llegara el personaje de Edward Cullen, lo más relevante que había hecho era dar vida (y muerte) a Cedric Diggory en ‘Harry Potter y el Cáliz de Fuego’, la cuarta entrega de la saga del niño mago. Pero luego llegaría ‘Crepúsculo’ y su vida cambiaría para siempre. “Cuando lees el libro, es como, ‘Edward Cullen es tan hermoso que me derretí’. Cada línea es así”, comentó el actor en una entrevista para 'Empire Magazine' allá por 2008. “Cuanto más leía el guion, más odiaba a este tipo, así que lo interpreté como un maníaco-depresivo que se detesta. Además, es un virgen de 108 años, así que obviamente tiene problemas”.

No era un personaje que le convenciera del todo, y muchas de las fans tampoco aceptaron su fichaje de buena gana. Pattinson pasó de ser un actor secundario casi anónimo a la persona más famosa quizá del planeta en ese 2008. Y ahí empezaron los problemas con la fama. “Rob vino un día y me dijo: 'Catherine, mira todas estas cosas horribles que la gente está diciendo en Internet. Soy horrible…”, explicó la directora de la primera entrega Catherine Hardwicke en el podcast 'The Twilight Effect'. “Yo le decía: 'Dios mío, Rob, no puedes leer todo esto. Solo tienes que centrarte. Lo juro, tenemos un plan. Vas a tener un aspecto increíble y todo el mundo va a adorarte’. Pero él me contestaba: ‘Es que mi madre me las envía’”.

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Pero, tras el estreno, Pattinson convenció a propios y extraños, y se convirtió en la cara de la saga vampírica. También en un meme, pero eso era más culpa de los agujeros en la historia de Stephenie Meyer que por culpa del propio actor. Un romance tortuoso con Kristen Stewart y cinco películas después, el actor se deshizo del personaje y buscó nuevos retos, refugiándose en directores más autorales como David Cronenberg o Werner Herzog.

Desde entonces, Pattinson no ha parado de trabajar y ha construido una carrera repleta de riesgos en cuanto a sus papeles, y ha trabajado con grandes nombres de la industria como Robert Eggers, Christopher Nolan, Bong-joon ho o Claire Denis. Pero durante mucho tiempo renegó del papel que le había dado la fama de la que goza hoy en día. Sobre todo porque la gente seguía acercándose a él para criticar la saga de películas.

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La 'reconciliación' de Pattinson con 'Crepúsculo'

“Me encanta que la gente siga diciéndome: ‘Hombre, Crepúsculo arruinó el género de vampiros’. “¿Sigues atascado en esa mierda? ¿Cómo puedes estar triste por algo que pasó hace casi 20 años? Es una locura”, contó hace unos años en una entrevista para 'GQ ESPAÑA'. Pero ese rencor ya ha quedado atrás, tanto por su parte como por la de los haters. “Para la gente joven que ahora está a punto de cumplir 20 años decir que te gusta ‘Crepúsculo’ es algo hípster”, contó para 'USA Today'. “Me fascina esta segunda ola de personas apreciando las películas, es guay. Creo que en su momento mucha gente odiaba la saga Crepúsculo porque estaban hartos de que se hablara de ello en todas partes. Pero ahora se ve como algo retro que reivindicar. ¡Todo es tan de los 2000!”.

Y ojo, porque incluso él ha suavizado su opinión sobre las películas. De las que antes decía que “no tienen sentido”, ahora las cosas han cambiado. “Se me había olvidado lo buena que era la banda sonora. Se adelantó a su tiempo”. Una banda sonora que contaba con artistas como Muse, Paramore o Vampire Weekend. “Es maravilloso que ahora no haya tanta locura al respecto. La gente se me acerca para compartir los recuerdos que tienen de aquella época y me parece muy dulce. En su momento me daba miedo porque todo era muy intenso, pero ahora solo me vienen buenos recuerdos a la cabeza”.

“Era algo semanal que la gente me pidiera que los mordiera… no lo soporté en absoluto”, confesó hace poco en una entrevista 'The Mirror'. Pero sigue manteniendo que es algo que ya ha dejado atrás. “En aquel momento quería pasar página, pero a medida que he ido envejeciendo y la histeria ha disminuido, recuerdo ‘Crepúsculo’ con mucho cariño”. Ahora en su punto de mira tiene tres grandes producciones. Dos de ellas se estrenan este año: ‘La Odisea’ de Christopher Nolan, y ‘Dune 3’ dirigido por Denis Villeneuve. Y, para el año siguiente (o 2028), ‘The Batman parte 2’.