La primera película de 'Crepúsculo' se reestrena en las salas españolas con motivo del 17 aniversario de su llegada a los cines

El rodaje de la saga estuvo protagonizado por rencillas entre los actores y por la relación amorosa entre Kristen Stewart y Robert Pattinson

El 5 de diciembre de 2008 llegó a los salas de toda España la primera película de la saga 'Crepúsculo', un fenómeno audiovisual que generó una auténtica revolución entre los adolescentes de todo el mundo. 17 años después de su estreno, los cines españoles han decidido reestrenar la historia de amor entre vampiros adolescentes basada en el libro de Stephenie Meyer.

Así, los verdaderos seguidores y todos aquellos que no hayan visto la primera película podrán disfrutar de la experiencia de volver a ver 'Crepúsculo' en la gran pantalla.

Un equipo de actores adolescentes y una fama repentina que causó estragos en las sesiones de grabación

Tras el estreno de esta primera película, la saga se amplió con cuatro entregas más: 'Luna Nueva', 'Eclipse', 'Amanecer - Parte 1' y 'Amanecer - Parte 2'. En un período de solo cuatro años, la productora y el equipo de rodaje sacó adelante cinco películas que fueron un auténtico éxito en taquilla y en las ventas de merchandasing y de libros.

Cuatro intensos años en los que los actores acumularon una gran fortuna, pero en los que, también, sufrieron las consecuencias psicológicas al ver que habían perdido por completo su intimidad y que se habían convertido en personajes famosos admirados y seguidos por millones de fans.

Sumándose a los problemas que les ocasionaron esta pérdida de anonimato, los protagonistas de la saga 'Crepúsculo' también tuvieron que enfrentarse a las jornadas intensas de rodaje ya que debían someterse a largas sesiones en el set de grabación.

Como no podía ser de otra manera, todos estos ingredientes se convirtieron en un auténtico cóctel que desembocó en peleas, autoexigencias, tensiones y trifulcas que acabaron salpicando al rodaje de esta saga.

Taylor Lautner y sus trastornos alimenticios tras la saga

Uno de los actores que más transparente se ha mostrado siempre que le han preguntado cómo fue su experiencia en el rodaje de la saga 'Crepúsculo' ha sido Taylor Lautner. El actor que interpretaba a Jacob, el hombre lobo que estaba enamorado de Bella, confesó en 2023 que casi fue sustituido por otro actor tras terminar de grabar la primera película.

Él mismo explicó que en el libro su personaje pasa de ser un chico de 16 años “esquelético” a un hombre musculado. Por eso, al terminar de grabar la primera película la productora le comunicó que ya no iban a contar con él para seguir interpretando a Jacob: “Gracias por tu participación, pero vamos a volver a hacer el casting para el resto de la franquicia”.

Para mantener el papel, Lautner se sometió a unos nueve meses de entrenamiento intenso en los que ganó entre nueve y 11 kilos. Al ver su sorprendente cambio físico, la productora decidió dar marcha atrás y seguir contando con el intérprete. Este nivel de exigencia por parte de la industria y el deseo que se desató entre los seguidores por su físico le provocó a Taylor Lautner un trastorno alimenticio que le ha costado años superar.

En 2023, el propio actor confesaba que ahora está en “un lugar mucho más sano” tras esos años intensos, y que aunque tuvo resentimientos respecto a la fama temprana, hoy no cambiaría estos años de su vida por nada del mundo.

El set de rodaje, "un auténtico instituto"

Otro de los detalles que supuso una escalada de la tensión en el rodaje de la saga fue la temprana edad que tenía la mayoría del elenco. Y es que entre bambalinas se produjo el caldo de cultivo perfecto para generar roces y tiranteces entre parte de los protagonistas.

Sumándose a la edad de los protagonistas, la fama repentina y el éxito entre los seguidores, se obtuvo la combinación perfecta para que el set de rodaje pareciese más un instituto que un lugar de trabajo.

El actor Kellan Lutz, conocido por interpretar a Emmett Cullen, ha sido uno de los que ha descrito la dinámica del equipo como “muy parecida al instituto”. Según su testimonio, aunque el equipo quería hacer ver a los seguidores que los actores eran una piña y eran como una familia, la realidad era completamente distinta. En el rodaje había distintos grupos que no se mezclaban del todo, también existían personajes más extrovertidos, otros más tranquilos, algunos más creativos. "Así que los deportistas, ya sabes, se llevaban bien con todo el mundo. Pero luego… la gente artística, que era muy introvertida y tímida… ellos no se llevaban bien con todos", recordaba en una entrevista el actor.

A su testimonio también se suma el de la actriz Ashley Greene, conocida por dar vida a Alice Cullen. La interprete ha sostenido que el rodaje de la saga estuvo marcado porque había “muchas personalidades diferentes” en el reparto que generaron “desacuerdos” en las primeras fases del rodaje.

Ella misma sostiene y reconoce que uno de los factores que afectaron a esta buena sintonía entre el equipo fue que muchos de los protagonistas tenían entre 20 y 25 años y, de repente, se encontraron trabajando en una gran producción hollywoodiense. No obstante, Ashley Greene ha puntualizado que nada el aislamiento que les produjo estos cuatro años de rodaje de rodaje y la fama repentina que recibieron ayudaron a agrietar lo que inicialmente se presentó como una “familia de actores”.

Peleas entre los protagonistas y la dirección

Por último, las tensiones más conocidas en esta saga fueron las protagonizadas por Robert Pattinson y Kristen Stewart con la dirección y la producción de las películas. Todo comenzó cuando Robert Pattinson y Kristen Stewart comenzaron su relación amorosa en 2009, después de conocerse en el rodaje de la primera película de 'Crepúsculo'.

La pareja se enamoró en el set de rodaje y su relación estuvo marcada por una intensa atención mediática. Aunque intentaron mantenerla en privado al principio, se los actores vieron obligados a confirmarla públicamente en 2011 debido a la constante presión. Un ingrediente más que se sumó al éxito de la saga y que causó la locura entre sus seguidores.

Sin embargo, todo se truncó cuando en 2012 se hizo pública una infidelidad de Kristen Stewart a Robert Pattinson con el director Rupert Sanders, con quien había trabajado en 'Blancanieves y la leyenda del cazador'.

Nada más hacerse públicas las imágenes, la actriz pidió disculpas públicamente a Robert Pattinson, reconociendo el error y declarando que lo amaba “profundamente”. Aunque intentaron reconciliarse meses después, la confianza nunca se recuperó del todo y finalmente rompieron de forma definitiva en 2013. Afortunadamente, esta infidelidad no afectó al rodaje de la saga 'Crepúsculo' ya que se produjo un año después de haber finalizado las sesiones de grabación de la última película.

Pues bien, añadiendo las tensiones internas que puede ocasiones cualquier relación de pareja, también se produjeron enfrentamientos con la producción. Robert Pattinson (Edward Cullen) y Kristen Stewart (Bella Swan) admitieron haberse peleado con los responsables del estudio durante el rodaje de la primera película porque no querían que se quedara en una comedia romántica ligera para adolescentes. "Me acuerdo de estar con Rob en una habitación arrancándonos los pelos por el guion… recibíamos notas del estudio todo el día", señalaba Kristen Stewart en una entrevista.

Ese nivel de conflicto creativo también añadió tensión al ambiente de rodaje. De cara al público, el reparto parecía una gran familia vampírica. Pero detrás de cámaras muchos admiten que las largas jornadas, la exigencia del rodaje de la saga durante cuatro años y la exposición mediática afectaron sus vidas personales y laborales.