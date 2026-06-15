Las comparaciones entre la actuación de la artista Manu Bahtidão y la de la intérprete de 'Magnolias' no han tardado en viralizarse en redes sociales

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La cantante brasileña Manu Bahtidão se ha convertido en protagonista de la última polémica en redes sociales después de que numerosos usuarios hayan señalado las similitudes entre algunos momentos de su último concierto y la puesta en escena del exitoso 'Lux Tour' de Rosalía.

Las comparaciones no han tardado en viralizarse y han generado un aluvión de críticas hacia la artista, a la que muchos critican directamente de haber plagiado el espectáculo de la catalana.

Todo ocurrió este pasado fin de semana, durante su participación en el Parárraiá 2026, el mayor festival de San Juan de la Amazonía que tuvo lugar en el Mangueirão, en Belém. "Un hermoso momento del show que hice en Belém en Pararraia 2026! ¡Este espectáculo fue una manera de agradecer a mi ciudad por todo lo que me ha dado hasta hoy!", escribía Manu en sus redes junto a un vídeo del show, que no tardó en difundirse en plataformas como X, TikTok e Instagram.

En el vídeo, varios usuarios han destacado las semejanzas tanto en la estética como en algunos de los momentos más reconocibles de la gira actual de Rosalía.

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Uno de los aspectos que más comentarios ha provocado ha sido el vestuario elegido por Bahtidão durante parte de su actuación. En concreto, el uso de unas alas blancas y un look de color rosa, el mismo que utiliza la intérprete de 'Berghain' en parte de sus conciertos. También de un vestido negro muy similar que luce la catalana en color blanco.

"¿Por qué nadie habla de que está copiando descaradamente el Lux Tour usando las mismas alas, la misma coreografía, el mismo escenario y hasta las plumas de confeti?", escribe una usuaria en X. "¿Y Rosi no puede denunciar a esta señora por semejante careto que se gasta para plagiarla tan descaradamente? Te juro que pensaba que era una broma", espeta otra.

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Sin embargo, el punto que más indignación ha generado entre los seguidores de Rosalía fue el final del espectáculo. Uno de los momentos más emblemáticos del 'Lux Tour' llega durante la interpretación de 'Magnolias', la canción que cierra el álbum y también el concierto.

El desenlace del show ya se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles y emotivos de la gira al subir unas escaleras y lanzarse al vacío. Un recurso que también ha empleado Bahtidão. De ahí que las críticas se hayan multiplicado en cuestión de horas.

"Qué vergüenza", "¿No se puede denunciar?", ¿Por qué copias a Rosalia? Inspirarse es una cosa, pero simplemente usas su creatividad para tu ventaja. ¿Qué te pasa?", "Entiendo que Rosalía es un icono demasiado importante y lo quieras agarrar como inspiración, pero de eso a casi copiar el 'Lux Tour' ya es una falta de creatividad y una jugada para atraer gente", "Mira que hay que ser muy sinvergüenza para copiar tan descaradamente", se observa en la sección de comentarios del 'post' de la brasileña.

Horas después de las críticas, la propia Manu ha editado el mensaje de su publicación, indicando: "Me inspiró una artista que me apasiona completamente. Rosalía hace este número en el 'Tour Lux', ¡y esta canción tuvo todo que ver con esta actuación! ¿Les gustó chicos?".