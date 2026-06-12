La compañía de Elon Musk se estrena en Wall Street con una operación récord de 75.000 millones de dólares

Los prejubilados con más de 40 años de cotización seguirán penalizados en sus pensiones

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La compañía aeroespacial SpaceX, propiedad de Elon Musk, ha protagonizado la mayor salida a bolsa de la historia. La empresa comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York con un precio de 135 dólares por acción, una operación con la que el magnate ha logrado captar alrededor de 75.000 millones de dólares.

Con este estreno bursátil, SpaceX supera el anterior récord marcado por la petrolera saudí Aramco y consolida a Musk como una de las figuras más influyentes del panorama empresarial y tecnológico.

Una demanda superior a la oferta

El debut de la compañía ha despertado un enorme interés entre los inversores, la demanda de títulos supera ampliamente a la oferta disponible, aunque los expertos advierten de la elevada volatilidad que puede acompañar a las primeras sesiones de cotización.

Los analistas recuerdan que se trata de un valor sometido a numerosos factores de riesgo y recomiendan prudencia a quienes busquen obtener beneficios rápidos a través de la especulación.

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La salida al parqué neoyorquino ha impulsado la fortuna de Elon Musk hasta convertirlo en el primer billonario de la historia, al tiempo que ha enriquecido a cerca de 4.000 empleados de la compañía que habían recibido acciones a lo largo de los años como parte de sus retribuciones.

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Una empresa estratégica para Estados Unidos

La participación en el capital de SpaceX estará limitada para los inversores chinos, la compañía mantiene importantes contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y con la NASA, lo que la convierte en una empresa considerada clave para la seguridad nacional estadounidense.

La rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín ha llevado a las autoridades estadounidenses a extremar las precauciones respecto a la entrada de capital procedente de China, la llegada de Musk a Wall Street también ha estado acompañada de protestas. Un muñeco gigante recibió al empresario en Nueva York en señal de rechazo a las actividades de una empresa de inteligencia artificial vinculada a su grupo empresarial, denunciada por la presunta generación de imágenes sexualizadas de menores.

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La polémica ha empañado parcialmente una jornada histórica para SpaceX, que ha irrumpido en los mercados financieros con cifras récord y con la mirada puesta en mantener su liderazgo en la industria aeroespacial.