Este domingo, 28 de junio, el magnate y persona más rica del mundo alcanza 55 años de vida

El plantón de Vivian Wilson, hija de Elon Musk, a un periodista que le preguntó por su padre en un evento de moda en Ibiza

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Cada movimiento de Elon Musk al frente de Tesla, SpaceX, Neuralink o X es observado con lupa, pero existe una faceta de su vida que genera casi tanto interés como sus negocios: su compleja familia. Coinidiendo con su 55 cumpleaños, el empresario no solo es el hombre más rico del mundo, con un patrimonio neto estimado que supera los 800.000 millones de dólares, sino que también, gracias a esa fortuna, es padre de nada menos que 14 hijos.

A lo largo de estas más de dos décadas, el magnate ha tenido más de 10 hijos con cuatro mujeres distintas. Algunos han crecido lejos de los focos, otros se han convertido envueltos en polémicas, y la relación con su padre se ha visto marcada por tensiones que han trascendido el ámbito privado para ser parte del interés social.

Una muerte, polémicas y las vidas de sus hijos

Todo comenzó en 2002 junto a su entonces esposa, la escritora canadiense Justine Wilson. Su primer hijo, Nevada Alexander Musk, nació aparentemente sano, pero falleció con apenas diez semanas de vida a causa del síndrome de muerte súbita del lactante.

La pérdida marcó a ambos padres, aunque cada uno la gestionó de forma muy diferente. Aquella diferencia de enfoques acabaría destruyendo su matrimonio.

Dos años después del fallecimiento de Nevada nacieron los mellizos Xavier y Griffin Musk mediante fecundación in vitro. Sin embargo, uno de ellos acabaría protagonizando la mayor ruptura familiar.

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En 2022, Xavier Musk solicitó legalmente el cambio de nombre y género, pasando a llamarse Vivian Jenna Wilson. La joven decidió además adoptar el apellido de su madre y eliminar cualquier vínculo con su padre. A día de hoy, la relación entre ambos es inexistente.

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Mientras tanto, su hermano ha seguido un camino opuesto. Griffin es uno de los hijos más discretos del empresario. Aunque en alguna ocasión se ha dejado ver acompañando a su padre, ha evitado, siempre que ha podido, la atención mediática.

Tras el nacimiento de los mellizos llegaron Kai, Saxon y Damian Musk en 2006, también mediante fecundación in vitro. Los tres han permanecido durante años prácticamente invisibles y, adiferencia de otros miembros de la familia, apenas existen fotografías o apariciones públicas de ellos. Su discreción resulta casi excepcional.

Todo cambió cuando Musk inició su relación con la cantante canadiense Grimes. En 2020 nació un niño que no tardó en acaparar la atención mediática por una razón insólita: su nombre. En un primer momento fue registrado como X Æ A-12, una combinación de símbolos, referencias aeronáuticas y conceptos tecnológicos que generó miles de titulares en todo el mundo. La legislación de California obligó a modificar la denominación y al final quedó registrado como X Æ A-Xii.

Desde entonces, el pequeño, conocido simplemente como X, se ha convertido en el hijo más visible del empresario. Ha acompañado a Musk a reuniones, entrevistas, actos políticos e incluso encuentros con líderes internacionales.

La segunda hija de Musk y Grimes llegó al mundo en 2021 mediante gestación subrogada. Su nombre, Exa Dark Sideræl, volvió a demostrar la inclinación de la pareja por las referencias futuristas y la ciencia ficción. Dentro de la familia es conocida simplemente como Y, siguiendo la peculiar lógica que conecta los nombres de sus hermanos.

La sorpresa llegó cuando la biografía oficial de Musk, escrita por Walter Isaacson, reveló la existencia de un tercer hijo con Grimes. Su nombre, Techno Mechanicus, volvió a provocar asombro internacional. Dentro de la familia recibe el apodo de Tau. Lo más llamativo no fue solo el nombre, sino que su nacimiento había permanecido oculto durante meses.

Mientras mantenía una relación intermitente con Grimes, Musk tuvo hijos con Shivon Zilis, una ejecutiva de Neuralink considerada una de sus colaboradoras más cercanas. Los primeros fueron los mellizos Strider Sekhar Sirius y Azure Astra Alice, nacidos en 2021. Durante meses, prácticamente nadie conoció su existencia. Después llegaron Arcadia y Seldon Lycurgus, ampliando aún más la familia.

La historia familiar no termina ahí. El último capítulo tiene como protagonista a Romulus Musk. Su madre, la escritora y comentarista Ashley St. Clair, hizo pública la existencia del niño en 2025, desencadenando una nueva tormenta mediática.