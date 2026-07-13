Muere el periodista y escritor grancanario, José Orive, a los 76 años

El gestor cultural, referente de la literatura y la música en Canarias, fallece a los 76 años

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José Orive, periodista, escritor y gestor cultural, ha fallecido a los 76 años. Dedicó su vida a impulsar, divulgar y proteger la cultura canaria, con una especial vinculación al mundo de la música, según han adelantado medios locales de Canarias, donde era una figura tan conocida como respetada.

Licenciado en Filosofía y Letras, desarrolló una intensa trayectoria profesional entre los medios de comunicación y la gestión cultural, desempeñando durante más de dos décadas su labor en la exinta empresa pública del Gobierno de Canarias SOCAEM, desde donde contribuyó decisivamente al desarrollo de numerosos proyectos culturales.

Como periodista ha sido colaborador desde 1970 en distintos periódicos de las islas, fundamentalmente la Provincia, Diario de Las Palmas y Canarias7, así como en revistas especializadas de las islas y de la península.

Entre los volúmenes que ha publicado figura 'El Cuyás. Memoria de un espacio escénico singular', editado en 2010 por el Cabildo de Gran Canaria, donde hizo un recorrido y análisis por este espacio escénico de referencia en las islas y a nivel nacional.

Una de sus grandes pasiones siempre fue la poesía, género que abordó desde la juventud pero que no vio la luz pública hasta que llegó en 2024 a las librerías 'En la Cúpula del Aire' (Farallón Colección de Poesía). De la mano de Mercurio Editorial, el año pasado vio la luz 'Turno de noche', su primera novela negra, protagonizada por Ulises Galván.

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Desarrolló una destacada labor periodística en gabinetes de prensa en eventos de proyección como el Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken, promoción discográfica de artistas y en la gala de entrega de los Premios Max de las artes Escénicas de la SGAE en el Teatro Cuyás (2009)

En 2002, le fue encargado por el Ministerio de Fomento el informe para la rehabilitación del Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria.