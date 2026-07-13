La artista, icono del barrio del Raval y pionera del transformismo en España, dedicó más de seis décadas a los escenarios

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Gilda Love, considerada la 'drag queen' más longeva de España y todo un icono del barrio del Raval de Barcelona, ha fallecido este domingo en la capital catalana, según han confirmado a EFE fuentes cercanas a la artista.

Nacida con el nombre de Eduardo en San Fernando, en Cádiz, en 1925, llegó a Barcelona hace más de seis décadas para instalarse en el entonces conocido como Barrio Chino, donde desarrolló gran parte de su trayectoria artística.

Del exilio en París a los escenarios del Raval

Antes de establecerse en Barcelona, Gilda Love encontró refugio en París, donde se trasladó tras realizar el servicio militar durante el franquismo. Fue en la capital francesa donde descubrió el mundo del transformismo y quedó fascinada por la actriz Rita Hayworth, protagonista de la película 'Gilda', de la que tomó el nombre artístico que la acompañaría durante toda su carrera.

Ya en el Raval, conquistó al público con sus actuaciones en emblemáticos locales como El Cangrejo, convirtiéndose en una de las artistas más queridas y reconocidas del barrio. Aunque en los últimos años había reducido sus apariciones sobre los escenarios debido a su edad, seguía siendo un símbolo de la vida cultural y del colectivo LGTBIQ+ de Barcelona.

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Un legado reconocido dentro y fuera de los escenarios

La trayectoria de Gilda Love fue objeto del documental 'Cantando en las azoteas', dirigido por el cineasta Enric Ribes y estrenado en 2022, una cinta que repasó su vida y su contribución al transformismo y a la lucha por la diversidad.

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Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de cariño. La transformista Briggita Lamoure la ha recordado como "una amiga y un referente". "Gracias a ella y a otras que me precedieron ahora puedo dedicarme con libertad a transmitir los valores de la diversidad a través de nuestro arte", ha afirmado.

Lamoure también ha destacado que Gilda Love fue "una mujer valiente, luchadora, una superviviente que no lo tuvo nada fácil en la vida". Además de su legado artístico, Gilda Love deja una profunda huella en la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+. En su ciudad natal, San Fernando, el Ayuntamiento creó hace unos años el Premio Gilda Love, un reconocimiento destinado a distinguir a personas y entidades comprometidas con la igualdad, la diversidad y la defensa de los derechos del colectivo.

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Con su desaparición, el transformismo español pierde a una de sus figuras más emblemáticas, una artista que abrió camino en una época marcada por la represión y que se convirtió en un referente para varias generaciones.