El concierto de Harry Styles de este martes 21 de julio de 2026 en Sao Paulo ha sido cancelado debido a una enfermedad de un miembro del equipo de la gira

El susto de Harry Styles en su concierto en Londres: cae al suelo tras atragantarse con agua en plena ola de calor

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Un golpe para sus fans que tendrán otra oportundiad de verlo. El concierto de Harry Styles de este martes 21 de julio de 2026 en Sao Paulo ha sido cancelado debido a una enfermedad de un miembro del equipo de la gira. La noticia se ha comunicado solo horas del concierto, a manos de su representante en People. No todos han sido malas noticias. El concierto del viernes 24 de julio de 2026 se celebrará según lo previsto.

Los fans que compraron entradas para el concierto cancelado y deseen asistir al concierto de Styles el 24 de julio serán contactados por Ticketmaster Brasil para informarles cómo pueden usar su número de entrada para comprar nuevas entradas hasta agotar existencias. Quienes compraron entradas para el concierto cancelado recibirán el reembolso.

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Harry Styles ofrecerá 50 conciertos en siete ciudades, entre ellas Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney en las que presentará al mundo su nuevo disco: Kiss All the Time. Disco Occasionally.

No es la primera incidencia que sufre el cantante en esta gira. Los seguidores de Harry Styles vivieron momentos de tensión durante el concierto que el cantante ofreció en el estadio de Wembley, en Londres, después de que el artista sufriera un aparente atragantamiento con agua y terminara desplomándose sobre el escenario ante miles de espectadores.

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Aperture’ fue escogido como single de presentación, una propuesta de tintes electrónicos que parecían avanzar un cambio de rumbo del estilo del artista británico y que no fue muy bien recibida entre el público. Y algunas de las normas en sus conciertos también han llamado la atención, como que la gente tenga que depositar su móvil en una bolsa para no entrar con él en el recinto. Recibirán a cambio una cámara desechable para que "pueda seguir capturando sus momentos especiales y compartirlos después del espectáculo".