Gracias a cientos de llamadas, los seguidores de la conocida saga han logrado mantener el santuario del entrañable elfo

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Dobby, el elfo que trató de proteger a Harry Potter en la famosa saga, ha conseguido modificar una obra de ingeniería de millones de euros. Su tumba iba a desaparecer en un proyecto de cableado entre Reino Unido e Irlanda y los fans han conseguido cambiar los planes.

Gracias a cientos de llamadas y gritos de auxilio lo han logrado. Fue en la playa de Freshwater West, en Gales, donde se vio enterrar al elfo más entrañable. Por él se derramaron lágrimas.

Y por él, piedra a piedra, calcetín a calcetín, se construyó un santuario que iba a ser destruido por una obra millonaria de 502 millones de euros. Es el coste del cable eléctrico que por tierra y mar iba a unir Reino Unido e Irlanda, un enlace que justo debía pasar por aquí.

Nadie sabe cuál fue el conjuro que hizo cambiar la ruta al presidente de la compañía eléctrica, quizás no ser la diana de fans enfurecidos. Ahora, Dobby vuelve a ser libre en esta playa que se enfrenta a otro reto medioambiental. Las autoridades piden que no dejen más calcetines para honrar como se merece a un personaje, sí, de ficción, pero que logró hechizar a todos.