Asun Chamoso 10 AGO 2026 - 06:29h.

'Respira' es un cómic escrito por Àurea Muñoz con ilustraciones de Judit Crehuet

Una obra contada desde la experiencia en primera persona, en la que el mar es el símbolo de la ansiedad

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BarcelonaEchando la mirada atrás, la palabra respira ha acompañado a Àurea. Ahora también en su novela gráfica. "El título surgió solo. Desde siempre, la he tenido en mi cabeza en momentos clave: 'Respira, respira, respira', como que no pasa nada. Al empezar a escribir, los primeros textos eran inconexos y me venía para decirme que parara un momento", reconoce Àurea Muñoz, docente y autora de 'Respira'.

Su protagonista busca refugio en casa de su abuela en un pueblo pesquero de una isla durante un verano. Es incapaz de seguir el ritmo de los demás y de reconocerse a sí misma. "Es la historia de Lis que ha de superar su ansiedad y darse cuenta de que todo está dentro de ella. Es yo en el sentido de que soy una persona ansiosa en momentos intensos, si tengo mucho trabajo o en momentos de duda. Cuando empecé a escribirlo, estaba pasando por un proceso de ansiedad porque tenía mucha sobreestimulación de muchas cosas diferentes entre la universidad y el trabajo. Necesitaba tranquilizar mi mente y canalizar esos sentimientos. Soy muy introvertida y he sentido, lo de hoy en día de las redes sociales, que te piden ser una persona que siempre está haciendo cosas. Nunca me he sentido identificada. Y necesitaba escribir sobre ello. El sentimiento de introversión y de ansiedad sale de mi experiencia personal. Mis nervios se canalizan en forma de ansiedad: la sensación de falta de aire y los pensamientos entran en bucle".

Una ansiedad representada visualmente en el mar, otro gran protagonista del cómic: "Es una metáfora visual y poética. Lis tiene miedo a nadar y está en una isla. No puede escapar del mar, que también significa la sensación de ahogo, igual que con la ansiedad cuando no puedes respirar porque algo te está ahogando".

Àurea encuentra refugio en las palabras desde hace años llenando libretas de ideas, poemas y relatos. Ahora, en su primera obra. "La he escrito por la necesidad de canalizar mis emociones porque estaba en un momento de mucha ansiedad. Sentía ese ahogo y necesitaba sacarlo. Y escribir siempre ha sido una forma de desfogarme", subraya.

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Un desahogo pensado para ella: "Me ha dado cuenta de que puedes ser tú mismo. Se puede parar y no pasa nada. Las redes sociales te invaden la mente. Si te vienen estos pensamientos, para un momento porque puedes respirar" Me ha ayudado a identificar mis sentimientos". Y también para los demás: "Estaría bien crear una historia sobre qué es la ansiedad para quienes lo tienen, puedan sentirse identificados. Y decir 'no estoy sola', que es muy importante. Esa sensación de ahogo tiene un nombre y una visibilización. No es un libro de autoayuda. Explico una experiencia para que se vean identificadas y quien no la tiene, vea lo que es vivir con ansiedad. Tal vez pueda ayudar a los demás. En mi caso, lo he sacado todo. No ha sido en vano".

Viñetas cargadas de significados

'Respira' es un libro a cuatro manos con la ilustradora Judit Crehuet. Son amigas desde bachillerato. Tenían claro que, en algún momento, compartirían un proyecto. Y lo han hecho con gran complicidad en la colaboración. "Las historias personales, íntimas, que hablan de sentimientos humanos siempre me han interesado, y más las problemáticas sociales de nuestro entorno. Me atrajo desde el primer segundo, y más si para ella era importante, aún más", afirma.

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Para sumergirse en la historia, Judit se puso "música estresante. Yo no tengo ansiedad y no sabía cómo se siente. Me he forzado a estar incómoda y agobiada para intentar ponerme en la piel de le que está pasando la protagonista". Y lo ha trasladado a las páginas "llenándolas de ruido, de muchos pensamientos que se repiten en bucle, de imágenes muy rotas, con primeros planos muy claustrofóbicos, viñetas unas encima de otras y descolocadas".

Y los colores de las viñetas, que recuerdan la acuarela, reflejan las emociones: "En los peores momentos, son apagados y con muchos grises. Después, cuando sale de su zona de confort de forma caótica, pasan de muy brillantes a oscuros de una página a otra. Y al final, los colores claros y con luz".

El mar de un lugar imaginario llamado Costa Luna, inspirado en Calella de Palafrugell, fue un reto, reconoce Judit: "A mí no me gustaba dibujar agua porque es muy complicado. Tener el recurso de utilizar el mar como metáfora de la ansiedad hacía que todo funcionara mejor. En el agua la luz y los colores se reflejan en muchas direcciones, cómo se mueve y se ilumina".

La portada de 'Respira', cuyos bocetos se incluyen en la novela gráfica, sintetiza el relato de Àurea: "Es un elemento importante. Refleja el momento en el que llevas guardando emociones y tensión durante mucho tiempo, hasta que no puedes más y te rompes. Es un momento muy doloroso, pero necesario porque hasta que no exteriorizas lo que te está pasando y te sacas el peso de encima no eres capaz de dar los primeros pasos para mejorar".