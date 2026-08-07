Muere William Orbit, productor británico de Madonna, Blur, U2 y Britney Spears, a los 69 años

El productor, compositor y músico de electrónica William Orbit falleció el pasado 23 de julio, a los 69 años de edad.

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El productor, compositor y músico de electrónica William Orbit falleció el pasado 23 de julio, a los 69 años de edad, en su domicilio, como se ha dado a conocer este 7 de agosto en un comunicado publicado a través de su cuenta de Instagram.

"Estamos profundamente tristes por su fallecimiento. Le echaremos muchísimo de menos, tanto nosotros como tantas personas a cuya vida llegó a través de su música, su amistad y su generosidad", indica el texto, en el que pide privacidad para su familia y amigos, sin aportar más detalles sobre las causas de su muerte.

Orbit trabajó con estrellas como Madonna (en trabajos como 'Ray Of Light', con el que relanzó su fama) o Blur ('13'), así como U2, Pink o Britney Spears, entre muchos otros. Madonna le definió como un genio loco.

Las condolencias se han repetido en las redes sociales, como las del dj Ferry Corsten: "Tenía una forma verdaderamente única de ver la música. Nunca siguió el camino obvio. Constantemente desafió las convenciones, abrazó lo inesperado y creó sonidos que parecían adelantados a su tiempo".

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"Cada vez que trabajábamos juntos, me sentía inspirado. No solo por su increíble talento, sino también por su curiosidad, su franqueza y la valentía con la que abordaba la creatividad", añade en su publicación.

Nacido en 1956 en Londres, Orbit formó parte del trío 'Torch Song', con Grant Gilbert y Laurie Mayer. Tras firmar con IRS Records, comenzó a trabajar como productor. Entre sus primeros proyectos, destaca la banda sonora de la película 'Youngblood', protagonizada por Rob Lowe y Patrick Swayze.

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A lo largo de su carrera, Orbit publicó además 12 álbumes en solitario, el más reciente 'The Painter' en 2022. Su último trabajo acreditado fue con All Saints en su álbum de 2018 'Testament', después de haber colaborado previamente con el grupo en su número uno en Reino Unido 'Pure Shores'.