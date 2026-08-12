Marianela Núñez, la Messi de la danza a los 44 años: "Todavía no llegué donde quiero llegar"

El secreto de Marianela parece claro: "Soy feliz agarrándome a la barra en mi clase”.

A sus 44 años, es una de las principales figuras del Royal Ballet de Londres.

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La llaman la Messi del ballet. Es imparable y eso a pesar de su edad para una disciplina de este tipo. Tiene 44 años, algo impensable para una bailarina profesional. Pero ella lo ha conseguido. Marianela Núñez lleva 30 años en los escenarios y lo sigue haciendo como una de las principales figuras del Royal Ballet de Londres.

Cada uno de sus movimientos desprenden perfección. En cada escenario, en cada función, Marianela comparte mucho más que su talento: hace llegar hasta la última butaca la pasión con la que vive el ballet. “Amo bailar y eso me conecta con gente que también ama la danza”, reconoce ella.

A los seis años empezó a bailar en Argentina y a los 16 llegó al Royal Ballet de Londres donde hoy, con 44, sigue siendo primera bailarina. “El motor más grande es el amor que siento por la danza. Soy feliz agarrándome a la barra en mi clase”.

Una carrera extraordinaria en una disciplina donde el cuerpo exige parar mucho antes. “Todavía no llegué donde quiero llegar, todavía sé que tengo muchísimo más por mejorar”. Porque quizá la verdadera grandeza de Marianela Núñez no está en cuánto tiempo lleva bailando, sino en que, después de toda una vida sobre un escenario, todavía siente que lo mejor está por llegar. “Mi sueño realmente es seguir bailando bien por un tiempo largo más”.

Y mientras exista ese motor, parece que no hay edad capaz de hacerla bajar el telón.