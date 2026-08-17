telecinco.es 17 AGO 2026 - 16:36h.

Los expertos advierten de que algunas lecturas de este género pueden ser historias de amor tóxico y dañino

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Un género de lectura que está triunfando entre muchos jóvenes es el 'dark romance', es decir, historias de amor, pero con un desenlace no tan feliz como el que estamos acostumbrados. De hecho, la trama de este tipo de historias suele estar basada en las relaciones tóxicas y el amor obsesivo.

Los expertos ponen el foco en el control de estas lecturas y sobre todo en cómo los más jóvenes pueden adoptar actitudes tóxicas después de leer libros de este tipo. El género 'dark romance' habla de hombres posesivos, celosos, mafiosos e incluso de un tipo de relaciones sexuales "de consentimiento dudoso".

En redes sociales, muchos influencers han comenzado a recomendar este tipo de libros vendiéndolos como historias románticas que se vuelven lecturas adictivas, pero detrás de esas historias de amor hay "persecuciones, violencia, incluso asesinatos y suicidios", explica Antoni Grau, psicólogo cofundador de 'Atenea Salud Mental'.

Hay vídeos en redes sociales de algunos lectores definiendo al protagonista como un "psicópata súper adorable", algo que ha hecho saltar todas las alarmas entre los expertos porque en realidad este género se trata de "novelas para adultos, pero que se está clasificando como novela juvenil".

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El problema: falta de regulación

Y el peligro de clasificar este libros como juveniles es que muchos menores pueden comenzar leyendo este tipo de historias y tomar como 'normal' las conductas obsesivas y tóxicas que aparecen entre sus páginas, sin llegar a saber diferenciar entre realidad y ficción.

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Los contenidos que salen en algunos de estos libros estarían totalmente censurados en otros ámbitos como el cine o las redes sociales, pero hay mayor libertad en la escritura literaria, especialmente en el 'dark romance'. Además, a todo esto se suma "el nivel de propagación y la falta de regulación, no tiene precedente".

Es por eso que muchos expertos no solo han advertido a los padres que tengan hijos enganchados al 'dark romance', sino también al Gobierno, exigiendo una mayor regulación y a los lectores, pidiendo una mayor conciencia de que esas historias acaban en las manos más jóvenes.