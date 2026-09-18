El cineasta alemán Werner Herzog recoge este viernes el Premio Donostia en reconocimiento a su carrera

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El Festival de San Sebastián, uno de los eventos cinematográficos más importantes de Europa, ha sido el escenario de reconocimiento para numerosas películas y cineastas a lo largo de su historia. Hoy empieza su 74ª edición con grandes estrellas del cine contemporáneo como Naomi Watts y Orlando Bloom, que desfilan por la alfombra roja. Informa en el vídeo Maialen Larrinaga.

La británica ha viajado a la capital guipuzcoana para recibir el Premio Donostia, uno de los máximos reconocimientos honoríficos del certamen, que distingue carreras excepcionales en la industria del cine.

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El premio se le entregará el 19 de septiembre en el Kursaal y reconoce una carrera marcada por la versatilidad y el prestigio internacional. Esta noche, en la gala inaugural, el protagonista es el cineasta alemán Werner Herzog, que a sus 84 años recoge el Premio Donostia. En rueda de prensa ha lanzado un mensaje a los jóvenes: "No viváis una vida dictada por algoritmos" y "mucho cuidado también con la inteligencia artificial", durante una rueda de prensa junto a Orlando Bloom, protagonista de su última película, 'Bucking Fastard'.

El mensaje de Werner Herzog a los jóvenes

"Mantened vuestra atención mientras caváis un agujero en el suelo, mientras te haces una casita en un árbol. El momento en que el mundo empieza a ocupar nuestra alma tenemos que ser muy vigilantes. Y mucho cuidado con la inteligencia artificial porque la cosa se va a poner también muy difícil", ha afirmado el director.

Para el creador de películas como 'Aguirre, la cólera de Dios' (1972), 'Fitzcarraldo' (1982) y 'Grizzly Man' (2005), no hay nada malo en el hecho de ser "performativo" y actuar según el dictado del contexto social, "pero tenemos que defender nuestras almas de todos los ataques que nos vengan de fuera y traten de ocuparlas". Por delante quedan nueve días en los que la ciudad de San Sebastián se convierte en escaparate del cine mundial.