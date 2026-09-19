Carmen Machi, emocionada tras recibir el Premio Nacional de Cinematografía en San Sebastián: "El cine abre la mente"
La actriz ha confesado que este reconocimiento lo ha recibido atónita pero con mucho amor
San Sebastián se viste de gala en el arranque de su Festival con estrellas como Naomi Watts y Orlando Bloom
San SebastiánCarmen Machi ha recibido el Premio Nacional de Cinematografía en el Festival de cine de San Sebastián por ser una de las actrices más importantes del cine español. La actriz, que es conocida por grandes producciones como 'Aída', ha confesado que este reconocimiento lo ha recibido atónita pero "con mucho amor".
"Eso es el cine, además de un entretenimiento magnífico y un grandísimo plan, es un arma de destrucción masiva que te destruye, abre la mente y te moviliza", ha explicado al recibir el premio. Paco León, actor y director español, ha asegurado que Carmen es "una compañera que te marca el norte de cómo se hace todo".
Naomi Watts afirma que el cine es "un medio muy potente para contar historias"
La actriz Naomi Watts, que esta noche recibirá el segundo Premio Donostia de la 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el que presenta fuera de concurso 'The Housewife (La esposa perfecta)' de Ben Shirinian, ha destacado que el cine es "ahora más que nunca un medio muy potente para contar historias", al tiempo que ha confesado que le encanta a través de su trabaJo contribuir a "cambiar formas de pensar y ayudar a la psique humana a entenderse".
En rueda de prensa en el Zinemaldia, Watts, acompañada de Shirinian, la también actriz Lena Olin, el director de fotografía Michael Merriman y los productores del filme Robbie Brenner, Lee Broda y Kevin Mckeon, ha asegurado que es "un increíble honor" recibir esta noche en San Sebastián el segundo Premio Donostia de esta 74 edición del Zinemaldia, en "este momento" de su vida, tras cuatro décadas de trabajo "duro".
"Sigo intentando interpretar papeles interesantes", reconoce la actriz
Además, se ha mostrado "enormemente agradecida" de haber podido trabajar junto a "grandes del cine" como David Lynch, Peter Jackson, David Cronenberg, Clint Eastwood o Juan Antonio Bayona, entre otros muchos. En 'The Housewife', basada en una historia real, Watts interpreta a una mujer que parece perfecta en Nueva York de 1964, pero guarda tras su actual identidad terribles secretos como guardiana en un campo de concentración nazi.
"Sigo intentando interpretar papeles interesantes, alterar las narrativas y cambiar formas de pensar y ayudar al psique humano para que se entienda mejor con mis trabajos", ha explicado, para añadir que "ahora más que nunca el cine es un medio muy potente para contar historias". "Me encanta formar parte de esa comunidad", ha señalado.
Werner Herzog, protagonista de la gala inaugural del festival del cine
El veterano director alemán Werner Herzog ha protagonizado este viernes la gala inaugural del 74 Festival de Cine de San Sebastián, en una ceremonia en la que se ha clamado contra los poderosos que quieren cercenar el cine disidente y quienes buscan imponer el miedo frente a la libertad de expresión.
Las presentadoras de la ceremonia, las actrices Fariba Sheikhan y Mariona Terés, también lo han hecho para enviar un mensaje de apoyo" a los dos directores de la película ‘Naza’, los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, "amenazados por el Gobierno de Israel por denunciar en su documental la matanza de civiles palestinos.