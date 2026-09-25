Los conciertos estaban programados para esta noche y el sábado en el estadio de los New England Patriots de Robert Kraft.

Ed Sheeran rompe su silencio y se pronuncia sobre Palestina: "Lo que sucede en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado"

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Los conciertos de Ed Sheeran en el Gillette Stadium de Massachusetts han sido cancelados por el mal tiempo, según ha confirmado The Independent . Los conciertos estaban programados para esta noche y el sábado en el estadio de los New England Patriots de Robert Kraft.

El cantante Ed Sheeran sí estuvo en Filadelfia, en el primer concierto que ofrece en EE.UU tras la polémica de la pasada semana sobre la exclusión del rapero Macklemore de su gira. Macklemore denunció que había sido excluido de la misma por realizar comentarios a favor de Palestina el 4 y 5 de septiembre en el estadio MetLife de Nueva Jersey cuando abría el ‘show’ del inglés, y acusó al magnate Robert Kraft, dueño de un estadio de Massachusetts, donde llegará la gira, de instar a otros propietarios de recintos a boicotearle.

Tras la controversia, Messina Touring Group, la promotora de la etapa estadounidense del ‘Loop Tour’, anunció que Macklemore ya no participaría en las fechas restantes. La compañía afirmó que los recintos les habían comunicado que no permitirían la celebración de conciertos con Macklemore. Otros teloneros decidieron no acompañar a Ed Sheeran. Y muchos fans protestaron por su decisión.

Ante esta realidad Ed Sheeran tuvo que salir al paso. Y lo hizo. Admitió que tal vez había podido cometer errores, pero que se debía a su público y seguiría actuando en su gira y atribuyó la decisión sobre Macklemore al promotor de la misma. Eso sí, aunque no le gustó entrar en el terreno político, admitió el terror que han sufrido en los últimos tiempos israelíes y palestinos.

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"Lo que sucedió en Israel y en el Festival del Museo de Nome el 7 de octubre fue horrible y agravó siglos de sufrimiento judío. Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado. Nos duele profundamente la magnitud de la devastación y la pérdida de vidas civiles y de niños, y la injusticia sistémica que estamos presenciando en Cisjordania no puede pasarse por alto", pronunció.

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Macklemore retó al magnate Robert Kraft, que aceptó donar dos millones al pueblo palestino

Tras su despido, Macklemore retó al magnate Robert Kraft a igualar su donación de un millón de dólares a organizaciones que ayudan a los palestinos, diciendo: "Sea cual sea nuestro desacuerdo, quizás podamos estar de acuerdo en esto: las vidas palestinas merecen ser protegidas. Una vida palestina no es menos valiosa que cualquier otra vida en este planeta".

Kraft respondió en un comunicado compartido con X, sugiriendo que duplicaría la donación de Macklemore. "He dedicado gran parte de mi vida a tender puentes entre todas las personas", escribió Kraft. "Creo firmemente que todas las vidas merecen ser protegidas. Hoy temprano, antes de que Macklemore me retara a igualar su donación, Ed me llamó y me pidió que me comprometiera a donar 2 millones de dólares para igualar su donación y ayudar a la región a combatir esta crisis humanitaria. Ed ahora planea contactar a otros propietarios de locales y nuestro objetivo es seguir trabajando juntos para tender puentes".