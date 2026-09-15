Candela Hornero Madrid, 15 SEP 2026 - 11:59h.

Macklemore lleva años posicionándose públicamente sobre Gaza, una postura que ahora le ha llevado a quedar fuera de la gira de Ed Sheeran

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El rapero estadounidense Macklemore (Seattle, 1983) ha sido expulsado de la gira Loop Tour del cantante Ed Sheeran, en la que actuaba como telonero, después de que en dos conciertos el artista mostrara su apoyo a Palestina, según adelantó en exclusiva la revista Rolling Stone.

"Una de las razones por las que quise venir a esta gira fue porque quería ponerme de pie aquí, en escenarios y estadios por todo Estados Unidos, y decir dos palabras que llevo muy dentro de mi corazón: Palestina libre", dijo Benjamin Hammond, nombre real de Macklemore, en uno de estos conciertos, celebrado en el MetLife Stadium de Nueva York.

También dijo que quería que esas palabras se escucharan "alto y claro" para que "la gente, desde Gaza hasta Cisjordania ocupada, sepa que no los hemos olvidado". "A todos mis hermanos y hermanas judíos: la crítica a Israel, la crítica al apartheid, estar en contra del genocidio, de ninguna manera es una crítica hacia ustedes. Mi mensaje es de paz, de amor, para que todos los seres humanos sean tratados con dignidad, respeto e igualdad", añadió.

Terminó el discurso mostrando además su apoyo a otros países: "Palestina libre, Líbano libre, Cuba libre, Congo libre, Sudán libre. Libertad para todas las personas que en Estados Unidos viven con temor a esa organización terrorista, el ICE. Ninguno de nosotros será libre hasta que todos seamos libres".

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Tras su retirada de la gira, el rapero ha publicado un largo comunicado en redes sociales en el que explica que el responsable es Robert Kraft, propietario de Kraft Group -quien tiene relaciones cercanas con compañías y organizaciones israelíes-.

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"Teníamos programado tocar este mes en el Gillette Stadium, que es propiedad del Kraft Group. Ed me dijo que Kraft le dijo que yo no podría presentarme en su estadio. Ed también me dijo que Kraft había convencido a algunos de los otros dueños de estadios y, colectivamente, le dieron un ultimátum: si Macklemore continúa en la gira, no podrás dar shows en nuestros recintos", exponía en el comunicado.

En él, siguió mostrando su apoyo al pueblo palestino: "No soy una víctima. Ed Sheeran no es una víctima. Nosotros tenemos carreras, dinero, oportunidades, seguridad y públicos alrededor del mundo. Cualesquiera que sean las consecuencias que enfrentemos por las cosas que decimos, de todas formas podemos regresar a casa con nuestras familias. Las víctimas son las personas palestinas. Los hombres, mujeres y niños que han sido asesinados, obligados a aguantar hambre, desplazados y forzados a vivir una violencia inimaginable. Más de 20.000 niños han sido asesinados, tan solo en Gaza. Seres humanos están siendo asesinados hoy y también lo serán mañana".

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También se ha preguntado por qué ahora existe este revuelo por sus declaraciones cuando lleva haciéndolo desde 2023 en cada oportunidad que ha tenido. "¿Por qué es un problema ahora? Porque estoy compartiendo escenario con uno de los artistas más grandes del mundo en algunos de los estadios más grandes de EE.UU. Cuando se llega a cierto nivel de exposición, decir 'Palestina libre' se convierte en un riesgo. Si continúo en los shows, diciendo 'Palestina libre', con el apoyo implícito de Ed y el público apoyando la liberación palestina, ¿qué otro artista podría levantar su voz después? El escenario se convierte en resistencia. Quizás es por eso que este ha sido el momento crucial para silenciarme".

La relación de Macklemore y Ed Sheeran

Sobre Ed Sheeran, con quien mantiene una amistad desde hace 13 años, Macklemore ha aclarado que su decisión de contar su versión de lo ocurrido no busca "hacerlo quedar mal". El rapero sostiene que el artista británico se encontró en una posición "compleja", ya que su postura apolítica estaba "en riesgo como nunca antes".

Macklemore asegura que le trasladó su preocupación por el hecho de que sus palabras hubieran generado más rechazo que la muerte de miles de niños palestinos y cuestionó la idea de mantenerse al margen del conflicto. "No existe una posición neutral entre el opresor y los oprimidos. Cuando un lado tiene bombas y apoyo militar incondicional de Estados Unidos, no tomar una posición no te deja en el medio", afirma. Aun así, el estadounidense subraya que entiende las dificultades que puede suponer posicionarse públicamente y expresa su deseo de que lo ocurrido no suponga el final de su relación con Sheeran.

La carerra musical de Macklemore

Comenzó su carrera a los 17 años de manera independiente, sin una discográfica detrás, y en 2013 alcanzó el número uno de la principal lista de éxitos musicales en Estados Unidos, Billboard Hot 100, con las canciones Can´t Hold Us y Thrift Shop, pertenecientes a su segundo álbum de estudio, The Heist.

En la 56.ª edición de los Premios Grammy, Macklemore y Ryan Lewis se alzaron con cuatro galardones: Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum de Rap y, por Thrift Shop, Mejor Canción Rap y Mejor Interpretación Rap. Los premios reconocían el éxito de su álbum The Heist y de uno de sus temas más populares.

El 22 de septiembre de 2017, Macklemore publicó GEMINI, su último álbum en solitario, en el que contó con destacadas colaboraciones de artistas como Kesha, Lil Yachty y Skylar Grey. Tras el lanzamiento, el rapero anunció también una gira mundial con conciertos en Estados Unidos, Oceanía, Europa y Reino Unido.

Su canción dedicada a una niña palestina asesinada

En mayo de 2024, Macklemore publicó Hind's Hall, una canción de protesta dedicada a Hind Rajab, una niña palestina de seis años que asesinaron en Gaza, y en apoyo a las protestas estudiantiles.

Con este tema, el rapero también criticó el silencio de la industria musical ante la situación en Gaza y cuestionó el apoyo del entonces presidente estadounidense Joe Biden al Gobierno y al Ejército de Israel. Macklemore aseguró que no votaría a Biden en las elecciones presidenciales de 2024 y afirmó que el mandatario "tiene las manos manchadas de sangre".