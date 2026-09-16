Celia Molina 16 SEP 2026 - 11:54h.

Los teloneros que iban a sustituir a Macklemore y otros dos más han abandonado la gira de Ed Sheeran tras su último comunicado

Quién es Macklemore, el rapero estadounidense apartado de la gira de Ed Sheeran tras defender "una Palestina libre"

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La gira de Ed Sheeran por Estados Unidos pende de un hilo tras los polémicos acontecimientos de esta semana. El famoso rapero Macklemore, que cuenta con 7,8 millones de seguidores en Instagram, iba a ser uno de sus teloneros del británico (que también es un gran amigo suyo), pero tras gritar: "Palestina libre" en uno de sus conciertos, fue expulsado del tour, tal y como explicó él mismo en sus redes sociales.

En un comunicado emitido el pasado lunes por la mañana, Macklemore se refirió a su expulsión y afirmó que él y su viejo amigo Sheeran, de 35 años, "habían mantenido algunas conversaciones difíciles durante la semana pasada":

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"Nada de lo que escribo aquí lo hago por rencor ni porque quiera desacreditar su persona. Pero, como le he dicho a Ed en múltiples ocasiones por teléfono, nuestra amistad no puede cambiar mi responsabilidad de contar la verdad sobre lo que ocurrió", dijo al inicio del texto. A continuación, detalló una supuesta llamada entre Sheeran y Robert Kraft, quien, a través del Kraft Group, es propietario del Gillette Stadium, donde está prevista una parada de la gira a finales de este mes.

Ed Sheeran atribuye la decisión a los promotores de la gira

"Ed me dijo que Kraft había afirmado que no se me permitiría actuar en su estadio. También me contó que Kraft había reunido a algunos de los demás propietarios de estadios y que, de forma conjunta, le habían planteado un ultimátum: si Macklemore sigue en la gira, no se te permitirá actuar en nuestras instalaciones", explicó, siendo éste el motivo final de la decisión.

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Por su parte, el autor de 'Shape of you' aclaró en otro comunicado que hizo todo lo posible por evitar que Maklemore fuera expulsado: "Hablé largo y tendido con los recintos durante toda la semana para intentar tender un puente. Intenté encontrar una solución mutua para todos, pero la decisión del recinto y del promotor fue definitiva", dijo.

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Cuatro teloneros le abandonaron tras su último comunicado

"Que Macklemore se retirara de la gira fue decisión del promotor, no mía. Su contrato para la gira era con el promotor, no conmigo. Nunca defraudaría a los fans que habían hecho planes, ni abandonaría al equipo de la gira ni a los demás artistas teloneros y músicos que dependen de mí para trabajar y ganarse la vida", concluyó, si bien, para Macklemore, la posición de su amigo con respecto a Palestina sigue siendo demasiado tibia.

Horas después de que Sheeran publicara este mensaje, atribuyendo la decisión a los promotores de la gira, los artistas irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y Finneas anunciaron en Instagram que abandonaban la gira.

Rowe y Lukas Graham habrían sustituido a Macklemore en las fechas restantes de la gira de Sheeran por Estados Unidos, mientras que Beoga había estado interpretando varias canciones —incluidas algunas coescritas por la banda de folk irlandesa— junto a Sheeran hacia la mitad de cada actuación. Finneas, hermano y colaborador musical de Billie Eilish, tenía previsto salir de gira con Sheeran por Sudamérica a finales de este año.