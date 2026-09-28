Taylor Swift ha arrasado en la gala de premios como la segunda favorita, por detrás de Madonna, con nueve nominaciones

El récord ha llegado tras recibir el galardón inaugural a la mejor dirección artística, superando las 30 estatuillas que la igualaban a Beyoncé

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Taylor Swift se ha convertido en la artista más premiada en la historia de los premios MTV Video Music Awards (VMA) superando a artistas de la talla de Beyoncé tras un reinado en el que ambas acumulaban 30 estatuillas. La gala se ha celebrado este domingo en Estados Unidos, donde la reina del pop ha hecho historia dentro del mundo de la música.

Swift llegaba esta noche a los MTV VMAs como la segunda favorita, por detrás de Madonna, con nueve nominaciones, incluyendo dirección, video del año, artista del año y mejor pop.

Noche de premios para Taylor Swift, que se corona como la artista más galardonada

El récord ha llegado tras recibir el galardón inaugural a la mejor dirección artística (MTV VMA Artist Director Honors), un premio que destaca el trabajo directorial que llevan a cabo los cantantes más allá de su carrera musical. La cantante además arrasó en la categoría de mejor videoclip por 'The Fate of Ophelia'.

Swift, que ya ha ganado cuatro premios a mejor directora, dirigió algunos de los videos más representativos de su carrera, entre los que destacan 'Karma (feat. Ice Spice)' o más recientemente 'The Fate of Ophelia' y 'Opalite'.

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La cantante, además, ha estrenado recientemente en el escenario el videoclip de su nuevo sencillo, 'Patient Zero', que protagoniza ella misma junto a los actores Dakota Johnson y Collin Farrell.

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Johnson fue la encargada de entregarle el galardón honorífico por su dirección artística, y Taylor Swift ha reflexionado sobre los cerca de 60 vídeos musicales en los que ha trabajado en dos décadas, y de los cuales escribió y dirigió 18.

"La razón principal por la que amo tanto escribir y dirigir vídeos musicales es porque ustedes, los fans, lo hacen muy divertido", dijo.