La cantante y el jugador de la NFL se dieron el 'sí, quiero' el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden

Los detalles y las curiosidades de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: del actor que ofició la ceremonia a los asistentes

Compartir







Más de un mes después de convertirse en marido y mujer, Travis Kelce ha hablado por primera vez sobre su boda con Taylor Swift. El jugador de los Kansas City Chiefs ha aprovechado una comparecencia ante los medios durante el entrenamiento de su equipo, celebrada este pasado miércoles, 12 de agosto, para recordar uno de los días más importantes de su vida.

Aunque no ha querido desvelar grandes secretos de la celebración, sí ha dejado una frase que resume cómo vivió aquel 3 de julio: "La boda fue la mejor noche de mi vida", espetó, añadiendo: "Agradezco a todos los que vinieron, celebraron y se divirtieron con nosotros. Eso es prácticamente lo que me llevo de aquella noche. Fue una noche increíble y estuvo llena de celebración".

La esperada reacción de Kelce llega algo más de un mes después del enlace que convirtió el Madison Square Garden de Nueva York en el escenario de una de las bodas de famosos más comentadas del año.

Durante la conversación con los periodistas, Kelce también se ha referido públicamente a la cantante como su "mujer", siendo esta la primera ocasión desde el enlace en la que utiliza esta referencia ante los medios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La gran incógnita ahora es Taylor Swift. Mientras Travis ha decidido romper su silencio y compartir públicamente sus primeras impresiones sobre el enlace, la cantante todavía no ha ofrecido unas declaraciones sobre su boda.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los detalles de la boda

La pareja anunció su compromiso en agosto de 2025 y, desde entonces, ambos mantuvieron gran parte de los preparativos de la boda en el más absoluto secreto.

Swift y Kelce se dieron el 'sí, quiero' el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden, uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York. El estadio fue transformado para la ocasión en un gigantesco jardín interior y quedó blindado para preservar la intimidad de los cerca de 1.000 invitados.

Para Kelce, además, casarse allí tenía un significado especial. El jugador explicó que desde pequeño había soñado con estar en aquel recinto, al que considera uno de los grandes templos del deporte estadounidense. Por eso, poder celebrar allí su boda con Taylor convirtió el enlace en algo todavía más especial.

El enlace reunió a alrededor de mil personas entre familiares, amigos y algunos de los rostros más conocidos de Hollywood, la música y el deporte. La lista de invitados incluyó nombres como Selena Gomez, Gigi Hadid, Dakota Johnson o Bradley Cooper, entre muchos otros.

La discreción fue una de las grandes prioridades de los novios. Los asistentes tuvieron que aceptar estrictas medidas de confidencialidad y el uso de móviles estuvo restringido para evitar que las imágenes de la celebración terminaran en redes sociales.

Uno de los detalles que más sorprendió fue la persona elegida para oficiar el matrimonio. El encargado de dirigir la ceremonia fue el actor y cómico Adam Sandler, amigo de la pareja.

Taylor tampoco tuvo las tradicionales damas de honor. Su hermano Austin Swift ejerció como man of honor, mientras que Jason Kelce, hermano de Travis, ocupó el papel de padrino del novio.

En cuanto a la moda, ambos recurrieron a Christian Dior Haute Couture, con diseños creados por Jonathan Anderson. Los zapatos fueron confeccionados por Christian Louboutin y Taylor completó su estilismo con joyas de Cartier.