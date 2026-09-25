El videoclip de 'Patient Zero', la nueva canción de Taylor Swift, está protagonizado por los actores Dakota Johnson y Colin Farrell

Taylor Swift dice adiós a su era burlesque: su nueva canción, ‘Patient Zero’, llega el 25 de septiembre

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La nueva era de Taylor Swift ya ha empezado oficialmente. A las 06:00 horas de este viernes 25 de septiembre, la cantante de Pensilvania estrenaba su nueva canción llamada 'Patient Zero'. Como era de esperar, nada más lanzarla sus fans se han puesto a analizar todos los detalles de este nuevo single.

El nuevo tema cuenta con dos versiones, una acústica y otra a piano. Sin embargo, para ver el videoclip del tema, que protagonizan los actores Colin Farrell y Dakota Johnson, habrá que esperar a este domingo 27 de septiembre cuando se estrenará en la gala de los MTV VMA.

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¿Qué se sabe del videoclip?

El videoclip está protagonizado por la cantante estadounidense junto a los actores Dakota Johnson y Colin Farrell y cuenta con la participación del oscarizado director de fotografía Emmanuel Lubezki.

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Con una estética muy cinematográfica, oscura y romántica, en el vídeo aparecen imágenes de Swift lavándose las manos, dos cuerpos sumergiéndose en el agua, una rosa negra, dos mujeres de pie junto a una tumba o una Swift con los ojos llenos de lágrimas, y se presenta el nombre de los actores en los créditos.

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La ampliación de su era 'The Life of a Showgirl'

La artista anunció este martes que presentará el nuevo sencillo el 25 de septiembre bajo el nombre ‘Patient Zero’ como parte de la versión ampliada de ‘The Life of a Showgirl: The Encore’, que incluye cuatro temas inéditos.

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"He estado esperando con impaciencia para contarte que mi nuevo sencillo, ‘Patient Zero’, saldrá el 25 de septiembre (!!!!!!!!!!!!)", compartió Swift en Instagram junto a una fotografía en la que lleva un vestido negro, mientras se apoya en la pared.

La cantante también explicó que las nuevas canciones nacieron en un viaje a Suecia en el que buscaba celebrar con sus colaboradores Max Martin y Shellback que su álbum había tenido el mejor debut de la historia para un disco.

Una de las auténticas protagonistas de los MTV VMA 2026

Dos días después del estreno de este nuevo single, Taylor Swift recibirá el primer premio MTV VMA a la mejor dirección artística en la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs), que se celebrará el domingo 27 de septiembre en Los Ángeles. Además, la cantante es la segunda artista con más nominaciones de la noche, nueve en total, entre ellas dirección, video del año, artista del año y mejor pop.

Este nuevo galardón reconoce a artistas musicales innovadores cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha impulsado el arte de la narración visual, según informó la producción de estos premios en un comunicado. "Celebran una trayectoria profesional sólida e influyente de artistas que han superado los límites creativos y desarrollado una voz propia como directores", explica el escrito.

Swift ha dirigido algunos de los vídeos más representativos de su carrera, entre los que destacan ‘Karma (feat. Ice Spice)’ o más recientemente ‘The Fate of Ophelia’ y ‘Opalite’.

La intérprete ha sido nominada siete veces a mejor directora en los MTV Video Music Awards, de los cuales ha ganado en cuatro ocasiones Swift llega a la ceremonia como la segunda artista con más nominaciones, nueve en total, entre ellas dirección, video del año, artista del año y mejor pop.

Pero quien lidera la lista es Madonna, con once candidaturas, incluidas las tres grandes: vídeo del año por ‘Confessions II – The Film’, y artista y canción del año, esta última por ‘Bring Your Love’, junto a Sabrina Carpenter.