Los actores Elijah Wood y Sean Astin han revelado lo que supuso para ellos pertenecer a la saga de El Señor de los Anillos

Málaga se convierte en la capital europea de la cultura pop con la segunda edición de la San Diego Comic-Con

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MálagaLa San Diego Comic-Con Málaga cierra este domingo su segunda edición, en la que ha superado el reto de las largas colas del año pasado, con cuatro días en los que se ha afianzado con numerosas estrellas invitadas, desde Elijah Wood y Sean Astin (Frodo y Sam) hasta la aparición sorpresa de Anthony Mackie (Capitán América).

Han sido cuatro días de un programa repleto de artistas invitados en la convención, que ha reunido a más de 60.000 seguidores, arrastrados principalmente por la presencia de los protagonistas de 'El Señor de los anillos', de la serie 'One Piece' y de la expectación por las novedades que se habían anunciado para el universo Marvel.

Los actores Elijah Wood y Sean Astin, famosos por sus papeles de Frodo y Sam en 'El Señor de los Anillos', han llevado este domingo un poco de aquella Comarca de la Tierra Media a la convención, donde han conversado sobre qué supuso la histórica trilogía: "Nuestra vida fue definida por esta película".

Un adelanto de la serie de Marvel Studios 'Visionquest'

Los dos protagonistas, que han agradecido al público el cariño que están recibiendo en todas las convenciones a las que están asistiendo con motivo de los 25 años de la película, han arrastrado a centenares de seguidores durante los dos días que han estado, con largas colas para las fotos y firmas.

También Marvel Studios desató la locura el sábado con la presencia de tres de los actores protagonistas de su nueva película de superhéroes, 'Vengadores: Doomsday', que llegará a las carteleras españolas el próximo 17 de diciembre.

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Anthony Mackie (Capitán América), David Harbour (Guardián Rojo) y Winston Duke (M'Baku, el Hombre Mono) participaron por sorpresa en el panel durante el que Disney presentó sus principales novedades para los próximos meses.

Además, hubo un adelanto de 22 minutos del primer episodio de la serie de Marvel Studios 'Visionquest', que se estrena el 14 de octubre en Disney +, con el actor británico Paul Bettany.

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El actor mexicano Iñaki Godoy acudió el viernes

El viernes fue el día de los incondicionales de la serie 'One Piece', que pudieron disfrutar de una parte importante de su elenco, entre ellos el protagonista, el actor mexicano Iñaki Godoy (Luffy), que es quien más público arrastró durante los dos primeros días. Junto a él estuvieron Taz Skylar (Sanji), Peter Gadiot (Shanks) y el director, Lukas Ettlin.

Otro de los momentos álgidos de la convención fue la conferencia del actor neozelandés Karl Urban, que interpreta a Billy Butcher (Carnicero) en la serie de televisión 'The Boys', "un personaje profundamente arraigado en el dolor", quien estuvo con la actriz estadounidense Aya Cash, que encarna a Stormfront en la ficción.

Ha sido una edición también para la nostalgia, con el reencuentro de la mayoría del reparto principal de la exitosa serie española 'Los Serrano', dieciocho años después de un final que siempre ha generado mucha controversia pero del que dijeron, por unanimidad, sentirse satisfechos: "Estábamos muy cansados, no podíamos más".

En el escenario de uno de los auditorios, ante centenares de seguidores, se reunieron, como si fuera la cocina de aquella casa en la que se vivieron tantas escenas durante cinco años, los actores Antonio Resines (Diego), Fran Perea (Marcos), Antonio Molero (Fiti), Natalia Sánchez (Teté), Víctor Elías (Guille) y Jorge Jurado (Curro).

Christopher Lambert y su charla sobre 'Los Inmortales'

A nivel internacional, tres décadas después de que Starship Troopers nos llevara a una guerra contra insectos gigantes, la Comic-Con ha reunido a algunos de sus protagonistas: Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Michal Ironside y Jake Busey.

El actor franco-estadounidense Christopher Lambert charló sobre la mítica saga cinematográfica de 'Los Inmortales', de la que fue protagonista, y opinó sobre ser inmortal: "Es quizás una maldición a nivel del amor, porque estás viendo morir a todas las personas a las que amas y te vas quedando solo".

También ha habido espacio para la polémica, como cuando el actor estadounidense Richard Dean Anderson, famoso por su interpretación de MacGyver, criticó duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que tildó de "mierda" y de ser "un cabrón".

La actriz estadounidense Mira Sorvino confesó que evitó "durante mucho tiempo" trabajar en series pero tuvo que hacerlo para "alimentar a su familia" cuando el productor Harvey Weinstein le puso "en su lista negra" tras denunciar sus abusos sexuales. Sobre Woody allen dijo que "es un buen director, pero un mal hombre".

El mundo del cómic, presente en el evento

El mundo del cómic ha tenido un papel protagonista, con referentes mundiales como John Romita Jr., quien estuvo con los españoles Pepe Larraz y Jorge Jiménez y el costarricense Dan Mora para contar cómo los superhéroes envejecen bien y se adaptan al paso del tiempo.

En anime, el japonés Yoshihiro Ueda, director de animación de la principal etapa de Dragon Ball, habló incluso de Inteligencia Artificial (IA), que cree que "todavía no está muy afilada para todo tipo de animación".

El dibujante japonés Yoichi Takahashi, creador de la mítica serie 'Campeones: Oliver y Benji', dijo que el futbolista internacional más parecido a Oliver Atom es Messi, mientras que entre los jugadores españoles actuales el más similar a su juicio es Pedri.

El nombre de Messi ya había estado presente en la convención, ya que se presentó la serie de animación infantil inspirada en él, que será emitida por Disney+.