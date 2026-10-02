La mayoría del reparto principal de la exitosa serie española 'Los Serrano' se reencontró en la San Diego Comic-Con Málaga

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La mayoría del reparto principal de la exitosa serie española 'Los Serrano' se ha reencontrado este jueves en la San Diego Comic-Con Málaga, dieciocho años después de un final que siempre ha generado mucha controversia pero del que han dicho, por unanimidad, sentirse satisfechos: "Estábamos muy cansados, no podíamos más".

En el escenario de uno de los auditorios, ante centenares de seguidores, se han reunido, como si fuera la cocina de aquella casa en la que se vivieron tantas escenas durante cinco años, los actores Antonio Resines (Diego), Fran Perea (Marcos), Antonio Molero (Fiti), Natalia Sánchez (Teté), Víctor Elías (Guille) y Jorge Jurado (Curro).

Han recordado anécdotas ante espectadores de varias generaciones, muchos de ellos que aún no habían nacido cuando terminó la serie, pero que se han unido al movimiento 'Serrano' gracias a las reposiciones.

Sobre el final de la serie

El final de la serie -todo había sido un sueño- siempre generó mucho debate. La pregunta se la han lanzado directamente, si les gustó, y todos al unísono han respondido con un rotundo "sí", prácticamente igual de rotundo que el "no" que ha respondido el público.

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"Se pensó mucho, pero estábamos todos muy cansados. No querían que acabásemos, pero no podíamos más, había que acabar de cualquier manera", ha explicado Resines, quien ha desvelado que se estudió la posibilidad de dejar la puerta abierta a una secuela con algún personaje de los jóvenes, pero "era muy complicado" porque empezaban a tener diferentes proyectos. Ha opinado que "era muy difícil acabar una serie tan larga" y ha expuesto otras series con finales "rarísimos" como Los Soprano o Lost.

A Natalia Sánchez aquel final le gusta porque suponía volver a recuperar a Lucía (Belén Rueda), que había muerto en la serie varias temporadas antes. Precisamente aquella muerte, que causó conmoción entre sus espectadores, fue "un bombazo brutal" que disparó las audiencias, según Resines. El éxito de la serie le cambió la vida a todos, muchos de ellos jóvenes que se enfrentaban a su primer trabajo, pero también fue una revolución para la televisión, las cadenas o las productoras, ha dicho Resines.

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Sus vidas después del éxito de la serie

Ha asegurado que, aunque era una comedia, "tenía un punto de conexión" con la realidad muy grande y además todos los actores tenían una relación muy buena. En opinión de Víctor Elías, aunque "no era la serie más educativa del mundo, siempre ayudaba a mejorar".

"Es difícil que te toque una cosa así en la vida, un proyecto así te cambia la vida", ha apoyado Fran Perea, quien ha asegurado que vivieron algo "tan fuerte" que la relación entre ellos es como si no pasara el tiempo. A pesar de los años, cuando llega un momento "que parece que se está olvidando la gente", una nueva reposición hace que haya una nueva generación que la ve, ha resaltado Antonio Molero.

Entre las anécdotas, han relatado cómo en la grabación del primer capítulo, la boda de Diego y Lucía, les terminaron echando de la iglesia porque había programado un funeral. En un auditorio lleno con varios centenares de personas, al ritmo de la conocida canción 'Uno más uno son siete', la familia casi al completo se ha vuelto a reunir: "Aquello fue brutal".