La artista colombiana ofrecerá así un total de 13 shows en la capital española como parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour'

Desde Sara Carbonero hasta Jeff Bezos: la lista de famosos que acudieron al concierto de Shakira en Madrid

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Shakira ha dado la sorpresa. La cantante colombiana ha anunciado este lunes, 5 de octubre, una nueva fecha para su residencia europea en Madrid.

Así, 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour' contará con un total de 13 conciertos en la capital española, con los que cerrará así su exitosa gira. En concreto, su último show será el 12 de octubre, Día de la Hispanidad.

"Debido a la altísima demanda, Shakira añade una nueva y última fecha en Madrid el 12 de octubre. Gran despedida con amigos. Será una noche inolvidable, en la que además contaremos con invitados muy especiales sobre el escenario. Esta es tu última oportunidad para formar parte de esta historia", reza el comunicado emitido por Sony Music.

Tal y como explican, la preventa para conseguir las entradas tendrá lugar este próximo martes, 6 de octubre, a las 15 horas, a través de SMusic. La venta general se realizará un día después, este próximo miércoles, 7 de octubre, a las 10 horas en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Los conciertos arrancaron el pasado 18 de septiembre y estaba previsto que acabasen el 11 de octubre, aunque tras el anuncio, la colombiana prolongará un dia más su estancia en el Estadio Shakira que se ha levantado en el distrito de Villaverde de la capital.

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Además de sus espectáculos musicales, cada día se presenta como un "carnaval" en el recinto 'Macondo Park'. 12 horas de cita desde el mediodía hasta la media noche y 50.000 personas cada jornada.

Entre los invitados más sonados a sus actuaciones figuran cantantes como Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Santos Bravos, Alejandro Sanz, Dua Lipa o Yerai Cortés, entre otros.

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El anuncio de esta nueva fecha llega, además, después de una de las noches más comentadas de toda la residencia. El pasado 3 de octubre, Shakira retransmitió su concierto a través de Amazon Music, convirtiéndose en la actuación en directo de una artista femenina más seguida en la historia de la plataforma, con más de 10 millones de usuarios conectados. Y es que, además del espectáculo, la noche contó con la aparición sorpresa de Dua Lipa, con quien interpretó una versión acústica de 'Antología'.

El siguiente concierto está fechado para este proximo viernes, 9 de octubre, continuando el día 10, 11 y para concluir por todo lo alto el día 12.