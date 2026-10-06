La cena de los idiotas se vuelve musical: ¿llevamos todos uno dentro?

La cena de los idiotas, el musical, en el Teatro Marquina de Madrid.

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¿Todos llevamos un idiota dentro? Ese es uno de los mensajes que traslada una de las comedias más hilarantes: La Cena de los Idiotas. Hace ya un cuarto de siglo que se estrenó la película francesa de Francis Veber. Las adaptaciones han sido muchas, pero nunca un musical. Hasta hoy, informa Rocío González.

Cada semana, un grupo de amigos organiza una cena privada con una regla infame: cada uno debe llevar a un “idiota” y competir por ver quién trae al mejor. Pierre cree haber encontrado al candidato perfecto… su billete directo a la victoria. Pero nada sale como espera.

Ritmo imparable, humor afilado y un musical que convierte la crueldad en carcajada. ¿Hay algo mejor que invitar a un idiota a cenar? Leo Rivera será el que la organice esta vez. Jaume Giró será el idiota de las maquetas con cerillas. El director y adaptador del libreto, Joe 0'Curneen, promete cambios.