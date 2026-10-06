Celia Molina 06 OCT 2026 - 14:54h.

La plataforma de talentos japonesa en la que estaba la niña ha anunciado su repentino fallecimiento a causa de una miocarditis

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La plataforma de jóvenes talentos DIANNA Proyect ha comunicado la repentina y prematura muerte de Hirata Runa, una estrella del pop de 8 años que sufrió una complicación del virus de la gripe. En su comunicado, la agencia confirmó que la niña falleció el 25 de septiembre, en torno a las 4:00 horas de la mañana por una miocarditis derivada del virus H1N1:

"Lamentamos informarles de que Hirata Runa ha fallecido a causa de una miocarditis derivada de la gripe. Murió pacíficamente alrededor de las 4:00 a. m. del 25 de septiembre. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los fans que siempre la han apoyado. Por respeto a los sentimientos de la familia de la difunta, les rogamos que se abstengan de realizar consultas individuales, entrevistas o plantear preguntas en las redes sociales sobre este asunto", dice el texto.

"Un tercio de la vida de Runa transcurrió como Idol. Runa amaba mucho a todos. Si es posible, por favor permitan que permanezca en un rincón de sus corazones como una Idol eterna. El velatorio y el funeral se realizaron en privado, con la presencia únicamente de familiares cercanos, de acuerdo con los deseos de la familia", añadió el comunicado, que ha trascendido en las últimas horas.

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Hirata sufrió una miocarditis derivada de la influenza

Según la Clínica Mayo, algunos virus respiratorios, como la gripe H1N1, pueden invadir directamente el miocardio (músculo del corazón). La miocarditis puede reducir la capacidad del corazón para bombear sangre, provocando dolor torácico, dificultad para respirar, latidos cardíacos rápidos o irregulares y coágulos, lo que puede dar lugar a un ictus o un infarto.

Hirata falleció cinco días después de ofrecer un concierto el 20 de septiembre, según el medio chino The Standard. Tras su última actuación, compartió en X una foto suya sonriendo en la calle, que ha sido replicada por los medios de comunicación. "Gracias también por el día de hoy, se lo agradezco Fue muy divertido", haciendo un gesto triunfal con la mano.

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DIANNA Project es una plataforma japonesa de formación y promoción de jóvenes idols con base en la ciudad de Nagoya. El proyecto tiene como objetivo preparar a niñas y adolescentes en canto, baile, presentaciones en vivo y actividades promocionales, antes de integrarse formalmente a agrupaciones musicales. Runa era considerada una de las promesas del programa y, aunque su carrera apenas comenzaba, la pequeña había logrado construir una comunidad de seguidores gracias a sus actuaciones y su presencia en redes sociales.