Jessica Bueno deslumbra en la París Fashion Week: de las lentejuelas y el 'street style' a la elegancia absoluta

La modelo autodidacta tiene aspiraciones de ser neurocirujana mientras continúa desfilando por las calles de Nigeria

Compartir







Comenzó haciendo reinterpretaciones de los 'looks' de los desfiles de Chanel en las calles de Lagos, Nigeria, con ropa de segunda mano y prendas prestadas por sus amigas y, tras hacerse viral en redes sociales, Rachel Ojuromi ha logrado cumplir un sueño al desfilar para la marca francesa de alta costura en la semana de la moda de París 2026.

La creatividad de esta modelo autodidacta, que también es la directora creativa de su propia marca, llamó la atención del director creativo de Chanel que a pocas semanas del comienzo de la semana de la moda en la capital francesa no dudó en fichar a Ojuromi para la pasarela de este año.

En sus redes sociales, Rachel Ojuromi recrea los desfiles de algunas de las grandes firmas de moda utilizando como su pasarela las calles de su ciudad natal, Lagos. Estos vídeos, además de destacar por las reproducciones que hace de las vestimentas de alta costura, la modelo nigeriana también llama de muchas personas al mostrar cómo es la vida en la ciudad más grande de Nigeria: casas sencillas, caminos de barro y vecinos que no han visto nunca el dinero que cuesta una prenda de ropa de alta costura.

Los vídeos que publica la joven de 22 años continúan dando la vuelta al mundo. Sin embargo, según ha expresado la modelo e influencer nigeriana, no va ha abandonar su pasarela habitual en las calles de Lagos por desfiles de alta costura. Además, ha señalado que tiene aspiraciones de ser neurocirujana al mismo tiempo que continúa causando furor en las redes con sus desfiles por las calles de la capital de Nigeria.