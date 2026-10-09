Muere C.W. Morgan, actor de la primera película de 'Scream': su cuerpo fue encontrado en el baño del pasillo de un edificio
Curtis Wade Morgan, que interpretó al padre de Billy Loomis en 'Scream', fue encontrado inconsciente en un baño, según TMZ
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El medio estadounidense TMZ ha comunicado la muerte, a los 72 años, del actor Curtis Wade Morgan, conocido popularmente como C.W. Morgan. Se hizo mundialmente famoso con su papel de Hank Loomis, el padre del malvado Billy Loomis de la primera entrega de la saga 'Scream', que también era abogado e intentó demostrar que su hijo no se escondía detrás de la Ghostface.
Según el certificado de defunción, proporcionado por el Departamento de Policía de Los Ángeles, Morgan falleció en el baño del pasillo de un bloque de pisos el 30 de agosto en Los Ángeles, pero la noticia no había trascendido hasta ahora. El documento indica que la causa de la muerte aún no se ha revelado y figura como "aplazada". La determinación de las circunstancias del fallecimiento del actor sigue siendo objeto de investigación, aunque, en su momento, no se le realizó ninguna autopsia.
El actor pudo morir por causas naturales
Un portavoz del mismo departamento declaró a TMZ que los agentes acudieron tras recibir un aviso para investigar un fallecimiento, que parecía deberse "a causas naturales". Recibieron una llamada alertando sobre un hombre adulto inconsciente, pero Morgan no fue trasladado al hospital, ya que el incidente pasó a ser competencia del forense.
"Fui afortunada de tenerte como padre"
Nacido en 1954 en Bisbee, Arizona, Curtis Wade Morgan acumuló varios créditos cinematográficos a lo largo de la década de los noventa, empezando por la película para televisión 'The Last of His Tribe'. También trabajó como asistente jurídico. Tras aparecer en la exitosa primera película de la saga 'Scream', volvió a hacer un cameo estelar en 'Scream 3', en el año 2000, en la que se reveló que su personaje tenía una aventura secreta con Maureen Prescott, la madre de Sydney, interpretada por la mítica Neve Campbell.
Aunque nunca se casó, "C.W. Morgan fue un padre entregado para Renata Macfie, un actor brillante, un amigo cariñoso y un escritor increíble", según escribió su amigo Paul Codiga en un homenaje. De hecho, fue su hija fue quien, el pasado 31 de agosto, se despidió de su padre en un emotivo mensaje publicado en cuenta de Facebook:
"Perderte ha dejado un enorme vacío en mi corazón. Ya te echo muchísimo de menos. Seguiré con nuestros paseos por Mulholland y nuestras salidas a Starbucks. Me siento agradecida y afortunada de haberte tenido como papá. Mi Guck. Descansa en paz, amigo. La vida nunca volverá a ser la misma sin ti y sin tus chistes inoportunos, que he heredado de ti. Te quiero infinitamente (ya no vamos a discutir más sobre eso, yo gano)", concluyó, llena de dolor.